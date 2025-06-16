Задержан подозреваемый в крупном мошенничестве с недвижимостью в Чуйской области

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ОВД Аламединского района обратился с заявлением 63-летний житель Бишкека Т.А. По его словам, гражданин Э.Б., войдя к нему в доверие, обманом завладел его домом в селе Кок-Жар, а затем продал.

На основании заявления возбуждено уголовное дело. В ходе следствия подозреваемого Э.Б. объявили в розыск.

В настоящее время его водворили в изолятор временного содержания в Бишкеке.

Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в мошенничестве

Следствие продолжается. У милиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен и к другим случаям мошенничества.

Если вы пострадали от преступных действий Э.Б., милиция просит обратиться в ближайшее отделение или связаться с ОВД Аламединского района по телефонам: 0312363523, 0312363527.