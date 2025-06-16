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Происшествия

Мужчина оказался в подвале с маленькой девочкой — милиция начала проверку

В Октябрьском районе Бишкека начата проверка по факту инцидента с участием маленькой девочки. Поводом стало фото, распространившееся в соцсетях, где мужчина якобы выманивает детей со двора.

По данным УВД района, 10 июня около 20.00 в милицию обратился отец шестилетней девочки. Он сообщил, что неизвестный мужчина находился с его дочерью в подвале жилого дома на улице Куйручук.

В данное время проводится доследственная проверка. Следственно-оперативная группа устанавливает личность мужчины и все детали происшествия.

Дело находится на особом контроле руководства УВД Октябрьского района, ГУВД столицы, МВД и прокуратуры. Ребенку назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332777/
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