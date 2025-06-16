Обострение. На месте главного ядерного объекта Ирана произошло землетрясение

Военно-воздушные силы Израиля и Ирана продолжают обстреливать важные позиции друг друга. Противостояние по-прежнему находится в острой фазе.

Стало известно, что в Фордо, где расположен главный ядерный объект Ирана, произошел очень сильный взрыв. Здесь также зафиксировано землетрясение силой 2,5 балла.

Уточняется, что Иранский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 2,5 в районе иранского ядерного центра в Фордо. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Расстояние между координатами от иранских сейсмологов и предполагаемыми координатами объекта, которые доступны в открытых источниках, составляет около 25 километров. Связано ли как-то землетрясение с этим объектом, неизвестно.

За последние дни Израиль как минимум один раз атаковал центр в Фордо. Повреждений не зафиксировано, сообщали ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Впоследствии появилась информация о том, что Израиль попросил у США помощи для уничтожения этого объекта. По данным портала Axios, если центр в Фордо останется в рабочем состоянии, это не позволит Израилю добиться его цели по уничтожению ядерной программы Ирана. Фордо — это второй по величине завод по обогащению урана в Иране. Большая его часть находится под горой и, как считается, хорошо защищен.

Армия Израиля также заявляет об ударах по ракетным позициям в центральном Иране. Иран запустил ракеты в сторону Израиля, защитные системы работают над их перехватом, отметили в ЦАХАЛ. Она также нанесла удары по нескольким военным предприятиям Ирана.

Согласно заявлению израильских военных, эти предприятия принадлежат как Корпусу стражей исламской революции, так и иранской армии. На них производят ракеты, системы их наведения и ракетное топливо, а также компоненты зенитных систем.

Фото ЦАХАЛ

ВВС Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, проинформировал ЦАХАЛ.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с британским коллегой заявил о необходимости срочно возобновить переговоры, связанные с ядерной программой Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В одном из пригородов Тегерана нашли трехэтажное здание, в котором агенты Моссада якобы изготавливали дроны, гранаты и взрывчатку для атак на объекты внутри Ирана.

В помещении обнаружили детали беспилотников — корпуса, крылья и один полностью собранный БПЛА. Аппараты запускают прямо с земли.

Более 70 женщин и детей погибли в результате трех недавних ударов Израиля по Тегерану, заявили в МИД Ирана. Минимум 20 человек ранены во время иранской атаки по Тель-Авиву, Хайфе и Эйлату. Одна из ракет попала в 22-этажный дом, он серьезно пострадал. Под обломками могут быть люди. На месте работают спасатели.

Семьи британских дипломатов эвакуированы из Ирана незадолго до ракетной атаки Израиля в пятницу, пишет Telegraph. Израиль и Иран, скорее всего, договорятся прекратить боевые действия, однако это может произойти не сразу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.