В Чолпон-Ате спринтер врезался в бетономешалку. Скончался пассажир бусика

В Чолпон-Ате грузовой бусик врезался в бетономешалку, в результате чего скончался пассажир буса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УОБДД Иссык-Кульской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

ДТП произошло в ночь на 22 апреля при въезде в город Чолпон-Ату. По предварительным данным УОБДД области, бетономешалка и грузовой Mercedes Benz Sprinter ехали в западном направлении. Бус въехал в бетономешалку. Пассажира спринтера госпитализировали, однако он, не приходя в сознание, скончался. Водитель буса жив. Собранные материалы переданы в следственную службу для дальнейших разбирательств.