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Происшествия

В Таласской области выявлен факт выдачи поддельных дипломов студентам

В Таласской области выявлен факт выдачи поддельных дипломов студентам, не проходившим обучение в учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой Айтматовского района Таласской области установлено, что находившимся за пределами Кыргызстана 14 студентам и фактически не обучавшимся в профессиональном лицее № 13 имени Ч.Тулобердиева, расположенном на территории района, были поставлены экзаменационные оценки и незаконно были выданы дипломы по соответствующим специальностям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями), ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/326892/
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