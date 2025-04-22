В Таласской области выявлен факт выдачи поддельных дипломов студентам, не проходившим обучение в учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой Айтматовского района Таласской области установлено, что находившимся за пределами Кыргызстана 14 студентам и фактически не обучавшимся в профессиональном лицее № 13 имени Ч.Тулобердиева, расположенном на территории района, были поставлены экзаменационные оценки и незаконно были выданы дипломы по соответствующим специальностям.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями), ведется следствие.