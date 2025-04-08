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Узбекистанка вброд пересекла кыргызско-казахскую границу

Пограничники задержали гражданку Узбекистана, которая незаконно пересекла кыргызско-казахскую границу через реку Чу. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

«В ходе патрулирования пограничный наряд обнаружил автомобиль марки Mercedes-Benz, находящийся на территории Казахстана в непосредственной близости от линии государственной границы. Незамедлительно выдвинувшись к участку границы напротив обнаруженного автомобиля, пограничники задержали женщину, которая пересекла границу вброд через реку Чу из Казахстана в Кыргызстан. Задержанная не имела при себе документов, удостоверяющих личность», — говорится в сообщении.

В Погранслужбе отметили, что, со слов задержанной, У.М.Р является гражданкой Узбекистана, ей 40 лет. После оформления необходимых документов задержанная была передана сотрудникам компетентных органов для проведения дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325234/
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