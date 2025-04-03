Наркотики на $3 миллиона. ГКНБ заявил о задержании группировки

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности международной транснациональной наркогруппировки.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято 44 килограмма 420 граммов синтетического наркотика, выявлено три нарколаборатории.

«Рыночная стоимость изъятых наркотиков составляет порядка 266 миллионов 520 тысяч сомов, то есть $3 миллиона. 1 грамм данного вещества стоит 6 тысяч сомов», — сообщили в спецслужбах.

По сведениям ГКНБ, по данному делу задержаны семь человек.

В госкомитете напомнили, что за незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.