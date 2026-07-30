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Общество

За экологические нарушения в Кыргызстане взыскали более 38 миллионов сомов

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Общая сумма выписанных штрафов за экологические нарушения превысила 65 миллионов сомов

Взысканные штрафы за экологические нарушения в Кыргызстане за шесть месяцев 2026 года выросли до 38,6 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Как отмечается, в сфере экологического и технического надзора из-за действия моратория сократились показатели:

  • число проверок — с 1 тысячи 629 до 1 тысячи 180;
  • количество выявленных нарушений — с 5 тысяч 33 до 2 тысяч 902;
  • составленных протоколов — с 2 тысяч 136 до 1 тысячи 927;
  • выданных предписаний — с 948 до 680.

При этом число аварий снизилось с 12 до 8 случаев.

Несмотря на сокращение проверок, эффективность работы инспекторов выросла, отметили в ведомстве:

  • сумма взысканных штрафов увеличилась с 23 миллионов 740 тысяч сомов до 24 миллионов 310 тысяч сомов;

  • объем взысканных средств по искам — с 11 миллионов 250 тысяч сомов до 14 миллионов 280 тысяч сомов.

Всего по 2 тысячам 33 фактам нарушений специалисты наложили штрафы и предъявили иски на 65 миллионов 500 тысяч сомов, из которых взыскали 38 миллионов 600 тысяч сомов (58,9 процента).

Число рейдов возросло со 108 до 160. Инспекторы изъяли 86 тысяч 550 метров синтетических рыболовных сетей и вывезли 1 тысячу 655 килограммов отходов.

Количество паспортизированных объектов увеличилось с 217 до 290. На озере Иссык-Куль под контроль взяли 1 тысячу 267 объектов отдыха, а использование полиэтилена сократилось на 50 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383486/
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