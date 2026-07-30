11:04
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Проблемы с землей в 151-м контуре в Бишкеке: люди обратились к президенту

Из-за проблем с земельными участками в так называемом 151-м контуре Бишкека люди записали видеообращение к президенту Садыру Жапарову. На кадрах десятки людей стоят у здания районной администрации и держат в руках красные государственные акты на землю.

По словам участников обращения, документы у них есть, однако получить и использовать участки они не могут несколько лет.

«У нас на руках красные книги, но земли нет. Нам говорили, что вопрос решат по закону, однако прошло много лет. За нами семьи и дети. Люди работают в России, возвращаются, но не могут получить свои участки», — заявили жители.

Они утверждают, что неоднократно обращались в местные органы власти, однако вопрос до сих пор не решен. Участники видео просят главу государства вмешаться и помочь определить судьбу земельных участков.

Контур № 151 — земельный участок сельскохозяйственного назначения в селе Лебединовка (Кыргызстан), вокруг которого много лет идут споры из-за документов на землю, отмены решений о трансформации и долгих судебных разбирательств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383484/
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Маматалиев заявил, что Жогорку Кенеш не допустит продажи земли иностранцам
Земля остается государственной: как другие страны привлекают инвесторов арендой
В Кыргызстане ряд земельных участков попадет под амнистию
Как рассматривают обращения президенту, отправленные через «Тундук»
Застройщикам дали скидку до 60 процентов на выкуп земли в Бишкеке
В Тюпе просят проверить, кому и как достались земли ФПС
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
DemirBank запустил специальную ипотечную программу для сотрудников госсектора DemirBank запустил специальную ипотечную программу для сотрудников госсектора
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду от&nbsp;Visa за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;первой волне «Оптима Банк» получил награду от Visa за запуск Apple Pay в первой волне
30 июля, четверг
11:01
Курс валют в банках Кыргызстана на 30 июля Курс валют в банках Кыргызстана на 30 июля
10:57
O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
10:49
Директора школы № 28 уволили после проверки прокуратуры
10:45
В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
10:38
Мэрия даст предпринимателям «Мадины» три месяца для переезда на новый рынок