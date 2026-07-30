Песня Монеточки вошла в фильм «Человек-паук: Новый день» в качестве саундтрека

Упоминание трека «Монополия» авторства Лизы Гырдымовой (настоящее имя певицы) и ее мужа Виктора Исаева, обнаружили в финальных титрах картины пользователи интернета.

В мировой прокат вышла новая часть франшизы о Человеке-пауке с подзаголовком «Новый день». Предыдущую часть «Нет пути домой» — зрители увидели пять лет назад, в ней супергерой в исполнении Тома Холланда пожертвовал всем, чтобы спасти мир: доктор Стрэндж стер из памяти человечества все воспоминания о нем, забыли о Питере Паркере и его друзья.

Зрители ждут развития сюжета, а побывавшие на просмотре пресс-релиза рассказали, что режиссер Дестин Креттон давно любит эту песню и сам выбрал ее для сцены на Брайтон-Бич, где появляются герои с русскими корнями.