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Общество

Парламент Мьянмы принял закон, вводящий смертную казнь для боссов скам-индустрии

Парламент Мьянмы, подконтрольный военным, принял закон, предусматривающий смертную казнь за принуждение людей к труду в мошеннических киберцентрах, пишет ВВС.

Таким образом власти резко ужесточили наказание за преступления, связанные с индустрией онлайн-мошенничества, которая стремительно разрослась по всей охваченной конфликтом стране.

Ее жертвами становятся пользователи интернета по всему миру, которых обманывают с помощью романтических схем и фиктивных инвестиций в криптовалюты.

Многомиллиардная теневая индустрия привлекает немало добровольных работников, однако иностранцы, вернувшиеся из Мьянмы, также рассказывали, что их, как рабов, продавали в такие центры и подвергали пыткам, заставляя заниматься мошенничеством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383474/
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