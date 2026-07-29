В Таджикистане опровергли сообщения о запрете хиджабов и длинных бород

В Таджикистане не вводили запрет на ношение хиджаба, длинных бород и одежды, которая якобы не соответствует национальным традициям. Об этом сообщили в Комитете по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники о том, что власти страны якобы законодательно запретили женщинам носить хиджаб, а мужчинам — длинные бороды. Также сообщалось об усилении контроля за соблюдением этих правил.

В публикациях утверждалось, что ограничения связаны с борьбой против религиозного радикализма и продвижением традиционной таджикской одежды.

Однако в Комитете по делам религии заявили, что такие сообщения не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что законодательного запрета на указанные элементы внешнего вида не вводилось.