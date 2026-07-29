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Общество

В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека продолжается строительство школы

Минстрой ведет строительство нового учебного корпуса на 500 ученических мест рядом со школой № 88 в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека.

По данным министерства, проект реализуется за счет средств республиканского бюджета. Строительные работы начались в марте 2026 года.

В настоящее время возводится трехэтажное здание: ведутся работы по установке окон, внутренней штукатурке помещений и устройству кровли.

Согласно генплану, новый учебный корпус будет соответствовать современным требованиям и обеспечит комфортные условия для качественного образовательного процесса. В здании предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, столовая, актовый зал, кабинеты трудового обучения и спортивный зал, отвечающий всем установленным требованиям. Общая площадь объекта составляет 5 тысяч 525 квадратных метров.

Строительно-монтажные работы находятся под постоянным контролем профильных департаментов Министерства строительства. Качество работ регулярно проверяется на всех этапах реализации проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383471/
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