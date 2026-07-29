22:23
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В городе Ош усилят санитарный контроль в точках общепита

В мэрии города Ош состоялось заседание Координационной комиссии по вопросам охраны здоровья населения.

По данным муниципалитета, обсуждалось соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических требований, а также требований по обеспечению безопасности пищевых продуктов в объектах общественного питания города.

Также отмечено, что в отдельных местах санитарные и ветеринарные требования соблюдаются не в полной мере.

По итогам заседания соответствующим службам поручено проводить постоянный мониторинг соблюдения санитарных требований в объектах общественного питания, устранять выявленные нарушения, усилить разъяснительную работу среди предпринимателей, а также принять меры по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, предпринимателям предписано строго соблюдать санитарно-эпидемиологические, санитарно-ветеринарные и технические требования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383467/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Полномочия санэпидслужбы по проверке точек общепита в КР хотят расширить
Сеть кафе «Вкусно — и точка» планирует зайти в Кыргызстан в конце 2026 года
В районе Ошского базара в Бишкеке закрыли девять точек общепита
На 7,5 миллиона сомов оштрафовали точки общепита в Бишкеке за полгода
После фискализации выручка общепита в Оше выросла в 2,3 раза
ФПО. В КР поступления налогов от кафе и ресторанов выросли на 60 процентов
В Кыргызстане IT-сфера и блогеры могут получить налоговые каникулы на пять лет
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду от&nbsp;Visa за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;первой волне «Оптима Банк» получил награду от Visa за запуск Apple Pay в первой волне
O!Bank получил награду от&nbsp;Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане O!Bank получил награду от Visa за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
Карта &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых популярных способов получать деньги в&nbsp;Кыргызстане Карта «Элкарт» — один из самых популярных способов получать деньги в Кыргызстане
Visa наградила MBANK за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане
29 июля, среда
22:00
В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека продолжается строительство школы В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека продолжается строительст...
21:41
Центральный стадион Баткена на 10 тысяч мест сдадут в эксплуатацию в ноябре
21:23
Закрытие рынка «Мадина» в Бишкеке откладывается на неопределенный срок
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 июля: в Бишкеке без осадков
20:42
В городе Ош усилят санитарный контроль в точках общепита