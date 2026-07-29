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Общество

В Бишкеке частично перекроют улицу Киевскую

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» сообщает, что работы на пересечении улиц Киевская и Тыныстанова завершены.

В рамках следующего этапа с 30 июля начнутся работы по замене тепловых сетей на улице Киевской на участках между улицами Абдрахманова и Шопокова, а также между улицами Шопокова и Ибраимова.

На участке между улицами Абдрахманова, Ибраимова и Шопокова заменят трубопровода.

В связи с проведением работ с 30 июля на указанных участках будет частично ограничено движение транспорта.

Жителей и гостей столицы просят заранее учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383466/
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