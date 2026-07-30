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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 июля безоблачно. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-15.00 — улицы Гоголя, дома 7, 9, 11, Московская, дома 1, 3, 14, 54, Суюнбаева, дома 1, 7а, 10/2, 11а, 15, 17, 19, 31, Осмонкула, дом 10;
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Тунгуч», дом 63;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Айни, 4-я линия, переулка Мозырский;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Куюукова), отрезки улиц Кокчетавская, Щербакова, Тоголока Молдо, Профессора Зимы, переулка Карагайский, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-2), села Кара-Жыгач (улицы Кондучаловой, Виноградная, переулок Фрунзенский), Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Турсуматова), Карла Маркса (улицы Киевская, Ленина), Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Раимбекова, Лесхоз, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбета, Новостройка, Суюмбаева, Раимбекова, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, жилмассив «Ынтымак»);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Раззакова, Токтогула, бульвара Эркиндик;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Суу, Ак-Марал);
  • 9.00-13.00 — отрезки улицы Тулебердиева, переулка Пензенский;
  • 9.00-19.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арстанбап, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская-БЧК, средняя школа, водозабор);
  • 11.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-12, 13, 14);
  • 13.00-16.00 — села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытай, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, дача «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чун-Курчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный Городок (улица Фрунзе).

У кого намечается той

Илич Марсбек уулу

Родился 30 июля 1983 года. Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. 

Абдурахманхаджи Муртазалиев

Родился 30 июля 1994 года. Президент Федерации джиу-джитсу Кыргызстана.

Александр Мищенко

Родился 30 июля 1997 года. Член сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011-го, отмечается ежегодно 30 июля.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013-м с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все государства мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383432/
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