«Даже за большие деньги не соглашусь». Когда ветеринары не усыпляют животных

«Усыпите собаку, мы переезжаем», «кошка заболела, лечить дорого», «если никто не заберет котенка, его придется усыпить». С подобными просьбами ветеринарные клиники сталкиваются регулярно. Но далеко не каждую из них готовы выполнить. Ветеринары говорят: эвтаназия — это не услуга по желанию владельца, а медицинское решение, которое принимают только при наличии серьезных показаний.

Журналист 24.kg поговорил с врачом центра ветеринарной медицины «Пирамида», которая по этическим соображениям попросила не указывать ее имя и фамилию, и руководителем общественного фонда «Добрые руки» Ларисой Слободской о том, когда эвтаназия действительно оправдана, как проходит процедура и почему проблему бездомных животных усыпление не решит.

«Это всегда тяжелое решение»

По словам ветеринарного врача, ни один специалист не проводит эвтаназию просто по просьбе владельца.

«Никто из врачей, которых я знаю, не делает усыпление без показаний. Это всегда морально тяжелая процедура даже для врача, который видит животное впервые», — говорит она.

Главное условие — заболевание должно быть неизлечимым, а животное испытывать сильные страдания, которые невозможно облегчить лечением. Например, речь о:

тяжелых травмах;

терминальных стадиях онкологических заболеваний;

необратимых возрастных изменениях;

некоторых тяжелых заболеваниях центральной нервной системы, если лечение не имеет перспектив.

«Мы соглашаемся только тогда, когда понимаем, что животное страдает, а возможности вылечить его нет», — объясняет ветеринар.

По ее словам, владелец сам не принимает окончательное решение.

«В целом да, решение должно приниматься на основании заключения ветеринарного врача. Не могу говорить за всех специалистов, но мы придерживаемся именно такого подхода», — подчеркнула врач.

Если животное здорово, врач может отказаться

Даже если мне предложат большие деньги за усыпление здорового животного, я не соглашусь. Ветеринарный врач

Иногда владельцы обращаются с просьбой усыпить здорового питомца. Например, из-за переезда, отсутствия времени или желания содержать животное. В таких случаях, говорит ветеринар, в клинике могут отказать.

По ее словам, вместо этого владельцам предлагают попробовать найти другой выход. Например, обратиться в фонды помощи животным, разместить объявления, попытаться пристроить питомца в новую семью.

«Нам самим очень тяжело проводить такую процедуру, если животное здорово», — говорит она.

Объявления «заберите, иначе усыпим» - чаще всего шантаж

В социальных сетях регулярно появляются объявления, где владельцы пишут что-то вроде «если животное никто не заберет, его усыпят». По мнению ветеринарного врача, во многих случаях это просто попытка ускорить поиск нового хозяина: «Чаще всего это шантаж, чтобы животное быстрее забрали. Иногда это срабатывает».

Однако проблема остается. Если клиники отказываются проводить эвтаназию здоровым животным, некоторые владельцы просто выбрасывают питомцев на улицу. Поэтому специалисты считают важными введение идентификации домашних животных и системы чипирования. Пока в Кыргызстане механизма, который позволил бы отслеживать владельцев выброшенных животных, нет.

Когда эвтаназия — единственный выход

Руководитель общественного фонда «Добрые руки» Лариса Слободская говорит, что зоозащитники не выступают против эвтаназии как таковой. По ее словам, бывают ситуации, когда она гуманнее, чем продолжение мучений.

«Когда животное нежизнеспособно, есть тяжелые травмы позвоночника, последняя стадия рака, и питомец испытывает постоянные мучения — тогда это может быть гуманным решением», — говорит женщина.

Она подчеркивает: каждая ситуация рассматривается отдельно, а окончательное решение принимают после осмотра ветеринарного врача.

Как проходит процедура

По словам специалиста, современную эвтаназию проводят в два этапа. Сначала животному вводят препараты, которые погружают его в глубокий сон. Это делают и для питомца, и для владельцев. Животное сначала засыпает, после внутривенно вводят большую дозу препарата для наркоза, которая вызывает остановку сердца и дыхания.

«Это максимально гуманная процедура. Она не вызывает болезненных ощущений и применяется во многих странах мира», — объясняет врач.

По ее словам,в качестве эвтаназии используют препараты для наркоза, но в других дозировках и концентрациях, чем при обычных операциях.

Сколько стоит эвтаназия

Стоимость процедуры зависит от размера животного, поскольку расход препаратов рассчитывается с учетом веса. По словам ветеринарного врача, в большинстве клиник эвтаназия кошки или небольшой собаки стоит примерно от 1,5 тысячи сомов и выше.

Когда не хватает денег на лечение

По словам Ларисы Слободской, иногда владельцы просят об эвтаназии не потому, что животное невозможно спасти, а потому что лечение слишком дорогое.

«Был случай: кошка получила множественные переломы. У хозяйки не было денег на лечение, и она хотела ее усыпить. Мы забрали животное, сделали операции и вылечили за свой счет», — рассказывает женщина.

По ее словам, порой приходится буквально вырывать таких животных из рук нерадивых хозяев. Подобные истории спасения показывают, что иногда альтернативу эвтаназии все же можно найти.

Что происходит после смерти животного

Если питомец умер дома, владельцы могут самостоятельно похоронить его только на собственной территории. Например, на дачном участке. Хоронить в городских парках, скверах или других общественных местах запрещено санитарными нормами.

Еще один вариант — кремация. Как рассказала ветеринарный врач, в Бишкеке есть крематорий для животных при Кыргызском национальном аграрном университете. Владельцы могут сами привезти туда тело животного. Стоимость кремации начинается примерно от 2,5 тысячи сомов и зависит от его размера.

Есть возможность обратиться в муниципальные службы, которые занимаются вывозом погибших животных и их дальнейшей утилизацией по санитарным требованиям.

Решит ли эвтаназия проблему бездомных животных?

Оба собеседника сходятся во мнении — нет. Эвтаназия не способна сократить число бездомных животных, если не решать причины их появления. Специалисты называют более эффективными мерами массовую стерилизацию, вакцинацию, развитие муниципальных приютов, контроль разведения, чипирование и ответственность владельцев за тех питомцев, которых они приручили.

Эвтаназия, отметили собеседницы, должна оставаться исключительной мерой.