Дело Азимжана Аскарова: «Бир Дуйно» призывает исполнить решения судов КР

Правозащитная организация «Бир Дуйно — Кыргызстан» выступила с заявлением в очередную годовщину со дня смерти правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова, скончавшегося 25 июля 2020-го в исправительном учреждении № 47.

Правозащитники констатировали, что государственные органы страны до сих пор не провели независимого расследования обстоятельств смерти 69-летнего осужденного, находившегося под полной ответственностью государства.

По данным организации, во время ухудшения состояния здоровья Азимжана Аскарова в июле 2020 года его жалобы на симптомы тяжелого заболевания остались без внимания, а обращения адвокатов о переводе в гражданскую больницу ведомства проигнорировали.

Представители организации отметили: за прошедшие годы следственные органы не провели полноценных процессуальных действий, несмотря на то, что суды шесть раз признавали бездействие следователей незаконным. Последнее подобное решение Первомайский районный суд Бишкека принял 3 февраля 2025 года, однако его до сих пор не исполнили.

В правозащитной организации подчеркнули, что неоказание медицинской помощи и отсутствие объективного следствия нарушают нормы Международного пакта о гражданских и политических правах и Соображения Комитета ООН по правам человека от 2016 года.

«Бир Дуйно — Кыргызстан» призвала власти страны провести расследование, дать правовую оценку действиям должностных лиц и исполнить решения национальных судов.