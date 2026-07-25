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Общество

Дело Азимжана Аскарова: «Бир Дуйно» призывает исполнить решения судов КР

Фото из интернета. Азимжан Аскаров

Правозащитная организация «Бир Дуйно — Кыргызстан» выступила с заявлением в очередную годовщину со дня смерти правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова, скончавшегося 25 июля 2020-го в исправительном учреждении № 47.

Правозащитники констатировали, что государственные органы страны до сих пор не провели независимого расследования обстоятельств смерти 69-летнего осужденного, находившегося под полной ответственностью государства.

По данным организации, во время ухудшения состояния здоровья Азимжана Аскарова в июле 2020 года его жалобы на симптомы тяжелого заболевания остались без внимания, а обращения адвокатов о переводе в гражданскую больницу ведомства проигнорировали.

Представители организации отметили: за прошедшие годы следственные органы не провели полноценных процессуальных действий, несмотря на то, что суды шесть раз признавали бездействие следователей незаконным. Последнее подобное решение Первомайский районный суд Бишкека принял 3 февраля 2025 года, однако его до сих пор не исполнили.

В правозащитной организации подчеркнули, что неоказание медицинской помощи и отсутствие объективного следствия нарушают нормы Международного пакта о гражданских и политических правах и Соображения Комитета ООН по правам человека от 2016 года.

«Бир Дуйно — Кыргызстан» призвала власти страны провести расследование, дать правовую оценку действиям должностных лиц и исполнить решения национальных судов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383000/
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