Приемная кампания. Пятая часть зачисленных в вузы будет учиться на бюджете

Более 26,4 тысячи абитуриентов зачислены в высшие учебные заведения Кыргызстана за первые два тура приемной кампании. Такие данные представлены на портале «Абитуриент онлайн».

По данным автоматизированной информационной системы, на контракт зачислено 20,6 тысячи абитуриентов, или 78 процентов от общего числа. На бюджет — 5,8 тысячи, или 22 процента.

Топ сфер деятельности по числу зачисленных: педагогические и гуманитарные специальности, экономика и финансы, медицина, информационные технологии, а также юриспруденция.

Фото АИС «Абитуриент онлайн»

Напомним, в ходе первых двух туров летнего приема в высшие учебные заведения КР от абитуриентов зарегистрировано 61 тысяча 69 электронных талонов, в том числе около 21,6 тысячи — на бюджет и 39,5 тысячи — на контракт.

Третий тур приемной кампании начнется 27 июля. Всего запланировано пять туров.