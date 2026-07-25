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Общество

Возвращение «Львицы», Бэтмена и «Ковчега»: сериальные новинки следующей недели

Фото из интернета. Герои сериала «Библиотекари: Следующая глава»

На следующей неделе (27 июля — 2 августа) любители сериалов смогут увидеть несколько продолжений популярных франшиз и яркую комедийную премьеру: зрителей ждут новые сезоны остросюжетного боевика «Спецназ: Львица» с Зои Салданой, нуарной анимации о Бэтмене, фэнтези «Библиотекари», научно-фантастической драмы «Ковчег» и криминальная история «Нам кранты».

1
«Библиотекари: Следующая глава», фэнтези, второй сезон (2 августа)

Во втором сезоне продолжается история древнего хранителя артефактов Викрама, который застрял в нашем времени. Чтобы вернуться в свою эпоху, он применил мощную магию, но заклинание вышло из-под контроля и распространилось по всему континенту, создав хаос. Теперь Викраму необходима помощь современных библиотекарей, чтобы нейтрализовать последствия вмешательства и найти путь домой.

В новом сезоне зрителей ждет еще больше опасных и захватывающих приключений с полюбившейся командой. За время совместных миссий Викрам и его нынешние союзники стали настоящей семьей, готовой плечом к плечу защищать человечество от любых угроз. Однако на горизонте маячит страшная опасность — в финале первого сезона генерал Грегор завладел Мечом Марса, способным превратить планету в ядерный пепел.

2
«Спецназ: Львица», боевик, третий сезон (2 августа)

В третьем сезоне переплетаются тайные оперативные сети, иностранные агенты и предательства, бьющие прямо в сердце. Джо, которую играет Зои Салдана, балансирует на грани между служебным долгом и домом, где ее ждет семья, пока вокруг смыкаются невидимые кольца врагов. Под чутким руководством Кейтлин и Уэстфилд ей приходится вступать в схватку с противниками, действующими из тени, — теми, кто не оставляет следов, но сеет хаос на каждом шагу.

В этом сезоне героиня осознает: главный враг может оказаться тем, кому она доверяла, а спасительный союз — обернуться ловушкой. Ей предстоит не только выжить на поле боя, но и сохранить себя, когда каждая тень хранит опасность, а предательство поджидает за каждым поворотом.

3
«Ковчег», фантастика, третий сезон (29 июля)

В третьем сезоне продолжается межзвездное путешествие к экзопланете Проксима Центавра B. После гибели капитана экипаж выбрал нового лидера и к концу второго сезона достиг Траппист-1b. Теперь часть команды снова выходит в космос, откликаясь на сигналы бедствия от других ковчегов, еще не нашедших убежища.

Тем временем оставшиеся на планете находят каменную табличку, которая указывает на существование жизни на Трапписте. Однако это открытие таит двойную угрозу: местные обитатели могут встретить колонистов враждебно либо сама планета хранит смертельную опасность, погубившую первых поселенцев. Новый сезон обещает напряженные поиски ответов и рискованные решения.

4
«Нам кранты», комедия, премьера (31 июля)

Буслай, Сержант и Мансур дружат с детства и постоянно влипают в неприятности. Правда, на этот раз они попали по-крупному. Решив быстро заработать, парни отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый кран. Но все идет не по плану, и башня крана падает на машину местного авторитета. Случайная авария запускает цепочку нелепых событий.

5
«Бэтмен: Крестоносец в плаще», мультфильм, второй сезон (31 июля)

Создатели сериала продолжают переосмысливать культовую мифологию Темного рыцаря, сохраняя стилистику нуарных 1940-х годов. Мрачный Готэм, пронизанный дождем и тенями, становится фоном для глубокого психологического исследования героев и злодеев.

В прошлом сезоне зрители встретили Женщину-кошку, Ядовитого плюща, Загадочника и Пингвина, а теперь круг противников расширяется. Бэтмену предстоит столкнуться с двумя самыми опасными врагами: безумным Джокером, сеющим хаос ради удовольствия, и Пугалом, использующим токсин страха, чтобы парализовать волю целых кварталов.

Какие новые и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (20-26 июля), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/382440/
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