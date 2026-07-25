Возвращение «Львицы», Бэтмена и «Ковчега»: сериальные новинки следующей недели

На следующей неделе (27 июля — 2 августа) любители сериалов смогут увидеть несколько продолжений популярных франшиз и яркую комедийную премьеру: зрителей ждут новые сезоны остросюжетного боевика «Спецназ: Львица» с Зои Салданой, нуарной анимации о Бэтмене, фэнтези «Библиотекари», научно-фантастической драмы «Ковчег» и криминальная история «Нам кранты».

1 «Библиотекари: Следующая глава», фэнтези, второй сезон (2 августа) «Библиотекари: Следующая глава», фэнтези, второй сезон (2 августа)

В новом сезоне зрителей ждет еще больше опасных и захватывающих приключений с полюбившейся командой. За время совместных миссий Викрам и его нынешние союзники стали настоящей семьей, готовой плечом к плечу защищать человечество от любых угроз. Однако на горизонте маячит страшная опасность — в финале первого сезона генерал Грегор завладел Мечом Марса, способным превратить планету в ядерный пепел.

2 «Спецназ: Львица», боевик, третий сезон (2 августа) «Спецназ: Львица», боевик, третий сезон (2 августа)

В этом сезоне героиня осознает: главный враг может оказаться тем, кому она доверяла, а спасительный союз — обернуться ловушкой. Ей предстоит не только выжить на поле боя, но и сохранить себя, когда каждая тень хранит опасность, а предательство поджидает за каждым поворотом.

3 «Ковчег», фантастика, третий сезон (29 июля) «Ковчег», фантастика, третий сезон (29 июля)

В третьем сезоне продолжается межзвездное путешествие к экзопланете Проксима Центавра B. После гибели капитана экипаж выбрал нового лидера и к концу второго сезона достиг Траппист-1b. Теперь часть команды снова выходит в космос, откликаясь на сигналы бедствия от других ковчегов, еще не нашедших убежища.

Тем временем оставшиеся на планете находят каменную табличку, которая указывает на существование жизни на Трапписте. Однако это открытие таит двойную угрозу: местные обитатели могут встретить колонистов враждебно либо сама планета хранит смертельную опасность, погубившую первых поселенцев. Новый сезон обещает напряженные поиски ответов и рискованные решения.

4 «Нам кранты», комедия, премьера (31 июля) «Нам кранты», комедия, премьера (31 июля)

5 «Бэтмен: Крестоносец в плаще», мультфильм, второй сезон (31 июля) «Бэтмен: Крестоносец в плаще», мультфильм, второй сезон (31 июля)

Создатели сериала продолжают переосмысливать культовую мифологию Темного рыцаря, сохраняя стилистику нуарных 1940-х годов. Мрачный Готэм, пронизанный дождем и тенями, становится фоном для глубокого психологического исследования героев и злодеев.

В прошлом сезоне зрители встретили Женщину-кошку, Ядовитого плюща, Загадочника и Пингвина, а теперь круг противников расширяется. Бэтмену предстоит столкнуться с двумя самыми опасными врагами: безумным Джокером, сеющим хаос ради удовольствия, и Пугалом, использующим токсин страха, чтобы парализовать волю целых кварталов.

Какие новые и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (20-26 июля), можно посмотреть здесь.