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Общество

Прием в школу. В Бишкеке около 5,5 тысячи свободных мест

В Кыргызстане в школы зарегистрировали около 152,2 тысячи детей. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе записано 2,1 тысячи льготников. Свободными остаются более 137 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислили 12,9 тысячи детей, во второй — 15,1 тысячи. Свободными в столице остается около 5,5 тысячи мест.

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Отметим, что со 2 июня началась электронная запись по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки). Она продлится до 15 августа.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332780/
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