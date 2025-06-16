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Общество

Объявлены победители третьего Бишкекского международного кинофестиваля

В Бишкеке состоялась торжественная церемония закрытия третьего Бишкекского международного кинофестиваля. Объявлены имена победителей трех конкурсных направлений — международного, центральноазиатского и KyrgyzBox.

Как отметили в жюри, при оценке фильмов учитывались такие критерии, как режиссура, актерское мастерство, художественное и визуальное оформление.

Победители международного конкурса:

  • Гран-при за лучший фильм — «Крик тишины» — Те Мо Наинг;
  • лучшая операторская работа — «Качкын» — Болсунбек Таалайбек уулу;
  • лучшая актерская работа — «Водитель города тишины» — Тувшинбаяр Амартувшин;
  • лучшая режиссура — «Водитель города тишины» — Сэнгэдорж Жанчивдорж.  

Победители конкурса KyrgyzBox:

  • лучший фильм — «Ашыгым» — Руслан Акун, Азиза Кхалбекова, Манас Калдаров;
  • лучшая режиссура — «Өч» — Илгиз Куватбек и Шамилбек Бекбосун уулу;
  • лучшая актерская работа — «Аяш 4» — Динара Багышпаева;
  • лучшая операторская работа — «Күрөш» — Нурбек Мамбетисаев.

Победители центральноазиатского конкурса:

  • Гран-при за лучший фильм — «Мерген» — студия KyrgyzFilm, CityLab Production, Чынгыз Нарынов;
  • лучшая режиссура — Joqtau — Аруан Анартай;
  • лучшая актерская работа — «Авель» — Ерлан Толеутай;
  • лучший сценарий — «От» — Дастан Мадалбеков и Айзада Бекбалаева.

Приз за лучший фильм в международном конкурсе вручил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332767/
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