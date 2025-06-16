Объявлены победители третьего Бишкекского международного кинофестиваля

В Бишкеке состоялась торжественная церемония закрытия третьего Бишкекского международного кинофестиваля. Объявлены имена победителей трех конкурсных направлений — международного, центральноазиатского и KyrgyzBox.
Как отметили в жюри, при оценке фильмов учитывались такие критерии, как режиссура, актерское мастерство, художественное и визуальное оформление.
Победители международного конкурса:
- Гран-при за лучший фильм — «Крик тишины» — Те Мо Наинг;
- лучшая операторская работа — «Качкын» — Болсунбек Таалайбек уулу;
- лучшая актерская работа — «Водитель города тишины» — Тувшинбаяр Амартувшин;
- лучшая режиссура — «Водитель города тишины» — Сэнгэдорж Жанчивдорж.
Победители конкурса KyrgyzBox:
- лучший фильм — «Ашыгым» — Руслан Акун, Азиза Кхалбекова, Манас Калдаров;
- лучшая режиссура — «Өч» — Илгиз Куватбек и Шамилбек Бекбосун уулу;
- лучшая актерская работа — «Аяш 4» — Динара Багышпаева;
- лучшая операторская работа — «Күрөш» — Нурбек Мамбетисаев.
Победители центральноазиатского конкурса:
- Гран-при за лучший фильм — «Мерген» — студия KyrgyzFilm, CityLab Production, Чынгыз Нарынов;
- лучшая режиссура — Joqtau — Аруан Анартай;
- лучшая актерская работа — «Авель» — Ерлан Толеутай;
- лучший сценарий — «От» — Дастан Мадалбеков и Айзада Бекбалаева.
Приз за лучший фильм в международном конкурсе вручил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.