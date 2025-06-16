Объявлены победители третьего Бишкекского международного кинофестиваля

В Бишкеке состоялась торжественная церемония закрытия третьего Бишкекского международного кинофестиваля. Объявлены имена победителей трех конкурсных направлений — международного, центральноазиатского и KyrgyzBox.

Как отметили в жюри, при оценке фильмов учитывались такие критерии, как режиссура, актерское мастерство, художественное и визуальное оформление.

Победители международного конкурса:

Гран-при за лучший фильм — «Крик тишины» — Те Мо Наинг;

лучшая операторская работа — «Качкын» — Болсунбек Таалайбек уулу;

лучшая актерская работа — «Водитель города тишины» — Тувшинбаяр Амартувшин;

лучшая режиссура — «Водитель города тишины» — Сэнгэдорж Жанчивдорж.

Победители конкурса KyrgyzBox:

лучший фильм — «Ашыгым» — Руслан Акун, Азиза Кхалбекова, Манас Калдаров;

лучшая режиссура — «Өч» — Илгиз Куватбек и Шамилбек Бекбосун уулу;

лучшая актерская работа — «Аяш 4» — Динара Багышпаева;

лучшая операторская работа — «Күрөш» — Нурбек Мамбетисаев.

Победители центральноазиатского конкурса:

Гран-при за лучший фильм — «Мерген» — студия KyrgyzFilm, CityLab Production, Чынгыз Нарынов;

лучшая режиссура — Joqtau — Аруан Анартай;

лучшая актерская работа — «Авель» — Ерлан Толеутай;

лучший сценарий — «От» — Дастан Мадалбеков и Айзада Бекбалаева.

Приз за лучший фильм в международном конкурсе вручил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.