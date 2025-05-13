14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;
- 9.30-18.00 — микрорайон «Асанбай», 2а, 3в, 13-15, 17-19, 17/1;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Кара-Жыгач», отрезки улиц Древесной, Осмонкула, Дачной, переулки Дачный, Аральский, участок 249;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Лермонтова, Сокулукской;
- 12.00-17.30 — отрезки улиц Кедровой, Великолугской, Свободной, Хвойной, Аул, Дордой;
- 9.00-10.00 — отрезки улиц Шуштубе, Обской, Орозова, Джамгырчинова, 2-й Товарной;
- 10.00-13.00 — отрезки улиц Боконбаева, Молодая Гвардия, Бейшеналиевой, Акиева, Льва Толстого;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Панфилова, Ашхабадской, Кулатова, Темирова, Чехова;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Месароша, Средней, микрорайоны «Джал-23», «Средний Джал», жилмассив «Ак-Ордо» (улица Жаныш Байыш), проспект Чуй, 134, отрезки улиц Маяковского, Тыныстанова, Шусева, Магаданской, Васильева, Школьной, Логвиненко, Кыргызской, Хвойной, жилмассив «Тендик» (улица Центральная, 1-4), переулок Хвойный, отрезки улиц Ташкентской, Офицерской, Кудрука, Манаса, Табышалиева, Мичурина, Турусбекова, Куренкеева, Шевченко, Уметалиева, Журнальной, Тимирязева, проспекта Жибек Жолу, улиц Интернациональной, Атбашинской, Кадыр-Ата, Циолковского, Акиева, переулки Огородный, Тюпский, Чуй-Таласское территориальное управление;
- 10.00-17.00 — село Степное (улица 14 га).
2Нарынская область
- 9.00-18.00 — села Орто-Саз, Талды-Суу, Казарман;
- 10.00-17.00 — село Куйбышев;
- 9.00-17.00 — Нарын (улица Чечейбаева, здания прокуратуры, районного суда).