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Общество

В Бишкеке заменят более 90 километров старых проводов

В столице заменят более 90 километров старых проводов новыми СИП (самонесущие изолированные провода). Об этом сообщают в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, в целях повышения качества электроснабжения потребителей Бишкекское предприятие электрических сетей производит замену старых алюминиевых проводов современными СИП.

На 2025 год в городе запланировано реконструировать более 90 километров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 киловольта с заменой СИП-2 и более 17,8 километра линий электропередачи напряжением 10 киловольт — СИП-3.

На сегодня энергетики уже заменили более 40 километров воздушных линий электропередачи новыми СИП-2.

Отметим, что самонесущие изолированные провода устойчивы к различным природным явлениям: налипанию снега, ветровому воздействию, надежны в случае интенсивного гололедообразования. К числу преимуществ СИП относятся простота ремонта, возможность работы под напряжением, безопасность обслуживания, а также снижение технической потери.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328872/
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