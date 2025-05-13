В Бишкеке заменят более 90 километров старых проводов

В столице заменят более 90 километров старых проводов новыми СИП (самонесущие изолированные провода). Об этом сообщают в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, в целях повышения качества электроснабжения потребителей Бишкекское предприятие электрических сетей производит замену старых алюминиевых проводов современными СИП.

На 2025 год в городе запланировано реконструировать более 90 километров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 киловольта с заменой СИП-2 и более 17,8 километра линий электропередачи напряжением 10 киловольт — СИП-3.

На сегодня энергетики уже заменили более 40 километров воздушных линий электропередачи новыми СИП-2.

Отметим, что самонесущие изолированные провода устойчивы к различным природным явлениям: налипанию снега, ветровому воздействию, надежны в случае интенсивного гололедообразования. К числу преимуществ СИП относятся простота ремонта, возможность работы под напряжением, безопасность обслуживания, а также снижение технической потери.