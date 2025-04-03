«Массовых увольнений нет, снижения зарплаты тоже. Минздрав не вымогает деньги ни у врачей, ни у кого другого», — заявил 24.kg глава ведомства Эркин Чечейбаев.
Ранее председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова написала в Facebook, что Счетная палата выставила Министерству здравоохранения счет на 3 миллиарда сомов из-за несоответствия и нарушений расходования бюджетных средств.
«Примерно 2 миллиарда сомов из них — по зарплате, переплатам, коэффициенту трудового участия (КТУ), недоработке, переработке. Медики сами себе не назначали и не выплачивали зарплату. Все это выплачено материально ответственными, подписано администрацией. И сейчас собирать деньги за чужие ошибки и расчеты с врачей и медсестер незаконно. Прокуратура и Счетная палата должны иски предъявлять министерству и ФОМС, но не медперсоналу. Люди уходят в частный сектор потому, что сейчас их заставляют выплачивать по
Руководитель понесет ответственность в рамках закона. Никто не имеет права требовать возвращения выплаченной зарплаты. Даже если она начислена неправильно, то это ответственность руководства учреждения. Эркин Чечейбаев