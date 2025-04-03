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Общество

Массовых увольнений нет, снижения зарплаты тоже — глава Минздрава

«Массовых увольнений нет, снижения зарплаты тоже. Минздрав не вымогает деньги ни у врачей, ни у кого другого», — заявил 24.kg глава ведомства Эркин Чечейбаев.

Ранее председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова написала в Facebook, что Счетная палата выставила Министерству здравоохранения счет на 3 миллиарда сомов из-за несоответствия и нарушений расходования бюджетных средств.

«Примерно 2 миллиарда сомов из них — по зарплате, переплатам, коэффициенту трудового участия (КТУ), недоработке, переработке. Медики сами себе не назначали и не выплачивали зарплату. Все это выплачено материально ответственными, подписано администрацией. И сейчас собирать деньги за чужие ошибки и расчеты с врачей и медсестер незаконно. Прокуратура и Счетная палата должны иски предъявлять министерству и ФОМС, но не медперсоналу. Люди уходят в частный сектор потому, что сейчас их заставляют выплачивать по 20-50-100 тысяч сомов, якобы переплаченных сотрудникам государством», — заявила она.

Министр подчеркнул, что это частный случай — в одной из больниц Таласской области.

Руководитель понесет ответственность в рамках закона. Никто не имеет права требовать возвращения выплаченной зарплаты. Даже если она начислена неправильно, то это ответственность руководства учреждения.

Эркин Чечейбаев

«Так повелось, что руководители медицинских учреждений не заполняли имеющиеся штаты и держали вакансии даже в Бишкеке и Чуйской области — для того, чтобы из фонда зарплаты была возможность выплатить так называемые КТУ для врачей и медсестер. Это вынужденная мера для возможности повысить зарплату медикам.

Это те самые пресловутые миллиарды сомов, предъявленные Счетной палатой Минздраву.

Сейчас мы наводим порядок и в этой части. Руководителям медучреждений предписано приводить штатное расписание в соответствие с реальной потребностью и нагрузкой на учреждение. Размер КТУ в учреждениях разный, в некоторых доходил до размера базового оклада. Теперь в некоторых учреждениях размер КТУ уменьшился. В целом принципы начисления коэффициента будут пересматриваться и зависеть от реальной нагрузки на медика, а не за размер ставки, которую он занимает», — пояснил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324848/
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