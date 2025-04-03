Председатель кабмина проверил строящиеся объекты в Бишкеке

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель кабмина Адылбек Касымалиев посетили строящиеся объекты города. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Экотехнологический завод

Первой локацией стал строящийся экотехнологический завод по производству электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов. Он расположен на объездной дороге, на территории санитарного полигона, позволяя минимизировать транспортные издержки при доставке отходов.

Общая площадь предприятия составит 12 гектаров, а общий объем инвестиций — $95 миллионов. На первом этапе планируется перерабатывать 1 тысячу тонн отходов в сутки, генерируя 460 мегаватт электроэнергии в день, что эквивалентно 180 тысячам мегаватт в год. Рассматривают возможность расширения мощностей до 3 тысяч тонн отходов в сутки.

Уже завершены работы по заливке фундаментов административного здания и основного производственного корпуса, а бетонные работы достигли уровня 4-го этажа. Подрядчик подтвердил, что строительство и ввод завода в эксплуатацию запланированы на декабрь 2025-го.

Спортивный комплекс «Алга»

Градоначальник представил подробный план развития комплекса общей площадью 7,4 гектара. Проект включает футбольный стадион на 3 тысячи мест, соответствующий строгим стандартам ФИФА, с акцентом на систему подогрева поля и современную систему освещения, гостиницу на 142 места, два тренировочных поля, универсальную спортивную площадку, мини-футбольное поле и благоустроенную территорию с парковочными местами.

Малая арена стадиона имени Долона Омурзакова

Арена спроектирована как многофункциональная площадка, предназначенная не только для спортивных соревнований, но и для концертов, выставок и других культурных мероприятий. В настоящее время ведутся работы по монтажу металлоконструкций, сварке металлических элементов, строительству наружных инженерных сетей, прокладке канализационных и газопроводных труб.

По словам Айбека Джунушалиева, стадион рассчитан на 5 тысяч зрителей, а общая площадь объекта составляет 15 тысяч 452 квадратных метра. Здание будет включать в себя два этажа и подвальное помещение с парковкой на 50 автомобилей.

Сообщается, что Адылбек Касымалиев подчеркнул важность своевременного и качественного завершения строительства всех объектов. Он дал поручение мэру столицы и Министерству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства усилить контроль за качеством выполняемых работ и соблюдением сроков строительства, а также обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств.