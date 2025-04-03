В управделами президента показали будущий футбольный стадион в Бишкеке

В управлении делами президента рассказали, каким будет строящийся в Бишкеке футбольный стадион.

По данным пресс-службы управления, он соответствует требованиям ФИФА и станет крупнейшей спортивной ареной страны, способной принимать национальные и международные футбольные турниры.

Общая площадь стадиона — 190 тысяч квадратных метров. Размер самого объекта — 85 тысяч квадратных метров. Он будет рассчитан на 51 тысячу зрителей, из которых 47 тысяч 800 — стандартные места, а остальные — VIP-ложи, гостевые зоны и места для людей с ограниченными возможностями.

«Стадион будет соответствовать всем стандартам ФИФА, что позволит проводить на его территории международные футбольные матчи и чемпионаты. Это станет значительным шагом вперед в развитии футбола в республике, привлечет инвестиции и повысит уровень спортивного туризма», — пишет пресс-служба.