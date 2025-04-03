4 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Бектенова, Скрябина, Медерова, Юнусалиева, Матросова, переулки Бийский, Черемховский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Кара-Кужур, Чортекова, Жазыйра, Ак-Шыйрак, Жоогазын, Куюкова), улицы Чуй-39 — Чуй-41, Чуй-45, Тулебердиева;

9.00-16.00 — улица Туголбая Ата, 67;

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Коллекторная, Западная, Чагая, Панфилова, Полярная, Кыргызская, Новая, Тихая, Кенсуйская), водозабор, улица Лумумбы, 141;

9.00-13.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Кыргыз-Чал);

9.30-16.00 — жилмассив «Касым» (улицы Шаттык, Лумумбы, Маданият, Билим), отрезки улиц Профсоюзной, Кайназаровой, Месароша;

12.45-17.00 — улица Урицкого, 180а.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Верхняя, Комсомольская, Солто-Ата), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева, Сегизбаева), Арашан (улицы Бектембаева, Нижняя Стройка), Кок-Жар (улицы Егимбаева, Алапаева, Ынтымак, 36) Аламедин (улица Полевая);

9.00-13.00 — село Торт-Гуль (улицы Мадиева, Арычная, Тулеева); Жайылский РЭС 9.00-16.00 — села Новониколаевка (улицы Западная, Октябрьская), Петропавловка (мельница);

9.00-15.30 — Кара-Балта (улица Пушкина), село Суусамыр; Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Кызыл-Октябрь (улица Усонгул), Боролдой (улица Интернациональная);

9.00-16.00 — село Шабдан (улица Бакирова); Кантский РЭС 9.00-18.00 — село Бирдик (улицы Береговая, Молодежная, Красный Милянтан); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Кирова), Ак-Суу (улицы Чернышевского, Чкалова, Энгельса), Александровка (улица Сокулукская), Темен-Суу, Ак-Башат (ущелье Широкое); Сокулукский РЭС 9.30-17.00 — село Майское (улицы Первомайская, Найденова);

9.00-17.00 — села Манас (улица Мира), Сокулук (улицы Труда, Мельничная, Новая, Индустриальная, Степная, Советская, 60 лет Киргизии), Студенческое (улица Намазалы ажы), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, урочище, кошара); Панфиловский РЭС 9.00-14.00 — село Панфиловка (улица Центральная);

14.00-17.00 — село Эркин-Сай (улица Джуматаева);

9.00-17.00 — Каинда (улицы Семафорная, Карбышева, Труда, Пролетарская, Кривенко, Пионерская, Кабельная, Джуматаева, Хабарова, Дзержинского, Береговая, переулки Больничный, Лермонтова), села Жайылма (улицы Западная, Молодежная, Комсомольская), Панфиловка (улица Северная, переулок Каиндинский); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Чолпон (улицы Орозалиева, Садовая), Ивановка (улицы Почтовая, Кирова, Первомайская, Фурманова, Сельская, Советская, Ильина, Токмакская, Пролетарская, Фрунзенская, Братьев Джумагуловых, Комсомольская, Восточная, Дружбы, Лермонтова, Украинская, Пионерская), Кен-Булун (улица Ынтымак); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Ибраимова, Сансызбаева, Гагарина, Покровская, Октябрьская, Новая, Шоссейная, Зеленая, Ломоносова, Береговая, Школьная), Прогресс (улицы Центральная, Кадыр-Ата, Кадырбаева);

9.00-16.00 — Токмак (улицы Железнодорожная, Абая, Мичурина, Островная, Казахстанская, Победы, Логвиненко, Вишневая, Герцена, Дунларова, Гоголя, Шамсинская, 40).

3 Нарынская область