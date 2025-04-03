Ферганская стабильность. В Центральной Азии урегулированы споры о границах

Территориальные споры долгое время оставались одним из главных источников напряженности в Центральной Азии. Однако впервые за все постсоветское время ситуация изменилась: власти пяти государств региона официально заявляют об отсутствии взаимных политических претензий. Почему это стало возможно, какие факторы способствовали достижению договоренностей и остаются ли риски новых конфликтов — об этом рассуждают эксперты Темур Умаров и Алибек Мукамбаев в аналитическом материале Фонда Карнеги «Всему есть границы. Почему страны Центральной Азии покончили с территориальными спорами». Публикуем отрывки из статьи.

С момента распада СССР Ферганская долина, разделенная на политической карте между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, напоминала поле битвы.

За три десятилетия в стычках и вооруженных столкновениях там погибли сотни человек.

Казалось, что пограничные споры невозможно решить из-за объективных факторов — в первую очередь ограниченности сельскохозяйственных ресурсов в преимущественно аграрном и густонаселенном регионе с засушливым климатом. К тому же политики трех государств активно использовали эти конфликты во внутриполитических целях.

Однако 31 марта в таджикском Худжанде президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана торжественно заявили о завершении всех территориальных споров. От новых конфликтов в будущем никто не застрахован, но пока лидеры видят куда большую выгоду в сотрудничестве, чем в агрессии. И эта логика — единственная гарантия стабильности на ферганских границах.

Кто стал миротворцем

Отстранение Кремля от посредничества объясняется, во-первых, прошлым печальным опытом.

Россия не спешила вмешиваться в споры двух союзников по ОДКБ, а после начала полномасштабного вторжения в Украину и вовсе потеряла к этой теме интерес. Владимир Путин лишь единожды встретился с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, после чего публично признался, что Москва «отказывается от посреднической роли». Вместо этого российский лидер пообещал поднять из архивов советские карты, которые якобы должны были помочь сторонам «найти решение».

В 2020 году российский МИД пытался предложить свои услуги, но в ответ получил от таджикского дипломатического ведомства ноту протеста. Во-вторых, повлиял провал с урегулированием пограничного конфликта Азербайджана и Армении. В Москве решили, что им ни к чему очередная громкая неудача на постсоветском пространстве, которое Кремль до сих пор считает зоной своего исключительного влияния.

Читайте по теме Государственная граница. Как Кыргызстан решил этот вопрос с соседями

На фоне беспомощности России особенно ярко проявилась посредническая роль Узбекистана, который еще в 2018-м запустил процесс региональной интеграции — тогда Шавкат Мирзиеев возобновил центральноазиатские саммиты без участия внешних партнеров типа России и Китая. К этому году руководство Узбекистана помогло возобновить диалог Рахмона и Жапарова, которые до недавних пор отказывались даже жать друг другу руки. Дипломатическая активность Ташкента проявилась, например, в начале 2025-го, когда премьер-министры Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана провели посвященную пограничным вопросам встречу.

Чего ждать дальше

Нельзя сказать, что угроза повторения конфликтов в будущем полностью устранена. Неизвестно, насколько гладко на практике будет реализовываться то, что прописано в новом договоре между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Особое внимание вызывает пункт о беспрепятственном доступе местного населения к водохозяйственным объектам и ирригационным каналам. Это критически важно, учитывая экономику приграничных районов: в сельском хозяйстве заняты 74 процента экономически активного населения со стороны Кыргызстана и 75 процентов — со стороны Таджикистана. Споры о воде ранее регулярно приводили к стычкам.

Также большой вопрос, спокойно ли пройдет делимитация границы на тех участках, где дома кыргызов и таджиков расположены в шахматном порядке.

Да и в целом противники урегулирования пограничных вопросов по нынешнему сценарию никуда не делись, хотя пока не особо проявляют себя.

Так что дальнейших проблем исключать нельзя, но в целом впервые за все постсоветское время в регионе сложилась ситуация, когда власти всех пяти стран не имеют политических претензий друг к другу. И в пользу того, что такая ситуация окажется устойчивой, говорят два фактора — политический и экономический.

В Таджикистане правящий с начала 1990-х Рахмон подходит к моменту, когда нужно будет решать вопрос с передачей власти следующему поколению в лице его сына Рустама. В такой ситуации очаг напряжения на границах ему ни к чему. А в Кыргызстане политическая система подстраивается — как внутренне, так и внешне — под центральноазиатскую норму, то есть пытается повторить модель более преуспевающих соседей — Казахстана и в особенности Узбекистана.

Читайте по теме Садыр Жапаров: Закрепление госграницы — это шаг к безопасности и развитию

С политическим фактором неразрывно связан и экономический. Мирное сосуществование двух самых маленьких экономик Центральной Азии — Кыргызстана и Таджикистана — дает им шанс присоединиться к бурному экономическому росту все тех же более богатых соседей.

На волне перенаправления торговых потоков из-за западных санкций против России внутренний товарооборот пяти стран Центральной Азии в 2023 году превысил $20 миллиардов, хотя еще в 2017-м составлял менее $9 миллиардов. То же касается и торговли с государствами за пределами региона. На фоне российской агрессии против Украины множество государств по-новому взглянули на Центральную Азию и сейчас готовы активно развивать с ней отношения. Из последних примеров — первый в истории саммит стран ЕС с Центральной Азией (3-4 апреля, Самарканд). Упускать такой уникальный шанс из-за приграничной нестабильности было бы глупо.