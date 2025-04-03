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Общество

В Кыргызстане подсчитают общую площадь орошаемых земель

В Кыргызстане подсчитают фактическую площадь орошаемых земель. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Абдували Кадырбеков.

По его словам, за подачу поливной воды будут взимать оплату в зависимости от площади земельных наделов.

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«В первую очередь таким образом мы хотим определить досконально, сколько фактически гектаров орошается. Сами знаете, бывает на бумагах одно, а фактически — другое. Такую инвентаризацию провели в Московском районе, и в результате добавилось 3 тысячи гектаров орошаемой земли.

Во-вторых, составим прямой договор с каждым водопользователем и создадим базу данных, чтобы знали ежегодно, сколько гектаров по республике и кто что сеет. В некоторых айыл окмоту берут статистику в общих чертах, отсюда недовольства водопользователей на нехватку воды, особенно в климатически плохие годы. Ведь у каждой культуры своя норма полива. Кроме того, хотим разработать мобильное приложение для водопользователей — подобное, по которому за свет оплачиваем», — сказал Абдували Кадырбеков.

Он отметил, что тариф на подачу оросительной воды не повышен, а изменен, чтобы «не стал бременем для населения».

В климатически сложных районах тариф для физических лиц будет составлять 250 сомов за полив 1 гектара земли, в климатически благополучных районах — 500 сомов.

Абдували Кадырбеков добавил, что 2025-й — переходный период, тариф принят только на один год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324809/
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