Любители рыбалки в Кыргызстане теперь могут оформить рыболовный билет полностью онлайн. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности запустило удобный сервис на сайте rb.gov.kg, разработанный ГУ «АгроСмарт». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как оформить электронный рыболовный билет?

1. Перейдите на сайт rb.gov.kg.

2. Выберите гражданство.

3. Укажите Ф.И.О.

4. Введите адрес электронной почты (на него будет отправлен QR-код билета).

5. Выберите тип рыболовного пропуска – стоимость рассчитывается автоматически.

6. Укажите регион, водоем и выберите дату начала действия билета.

7. Подтвердите согласие на обработку персональных данных.

8. Нажмите кнопку «Оформить».

Как оплатить билет?

После успешного оформления QR-код будет отправлен на вашу электронную почту.

Оплатить его можно через любое банковское приложение или мобильный кошелек Кыргызстана.

Как проходит проверка билета?



Во время рыбалки егерь может проверить ваш билет. Для этого необходимо предоставить QR-код, который позволяет:

• проверить валидность билета;

• уточнить срок его действия;

• просмотреть разрешенные виды рыбы;

• добавлять данные о вылове рыбы в систему.