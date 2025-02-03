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Общество

В США депортации подлежат более 1,8 тысячи граждан стран Центральной Азии

В США депортации подлежат более 1,8 тысячи граждан стран Центральной Азии. К концу 2024 года власти страны внесли в список на депортацию 1 миллион 445 тысяч 549 иностранцев из разных государств, сообщила иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) в ответ на запрос журналистов Fox News.

По данным ICE, в этом перечне лидируют граждане Мексики (252 тысячи 44), Гватемалы (253 тысячи 413), Гондураса (261 тысяча 651) и Сальвадора (203 тысячи 822).

Также в списке присутствуют представители Китая (37 тысяч 908), России (3 тысячи 518) и стран Центральной Азии: Узбекистана (975), Казахстана (369), Кыргызстана (319), Таджикистана (149), Туркменистана (40).

Эти лица не находятся под стражей, но в отношении них уже вынесено окончательное решение.

Напомним, сразу после инаугурации президента Дональда Трампа администрация США приняла решение приостановить въезд мигрантов из Мексики, отключив приложение CBP One. Этот сервис, запущенный в 2023 году при администрации Джо Байдена, позволял мигрантам записываться на прием для въезда в США через официальные пункты пропуска.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318781/
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