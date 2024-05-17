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Общество

Драка с иностранцами. Возбудили уголовное дело и задержали трех подозреваемых

По факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке возбудили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в следственной службе УВД Свердловского района.

Как отмечается, дело возбудили по статье 280 часть 2 пункт 1 (хулиганство) УК КР.

В настоящий момент задержаны три иностранных гражданина и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Тем временем в столице милиция продолжает успокаивать собравшихся на разбирательство с иностранцами парней. Есть задержанные и среди них.

УВД Свердловского района Бишкека напоминает: за нарушение общественного порядка и норм общепринятого поведения, за совершения иных преступлений причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294310/
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