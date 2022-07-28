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Общество

Учителя отдыхали на Иссык-Куле. Их навестил Садыр Жапаров и пообещал улучшения

Президент Садыр Жапаров посетил оздоровительный центр «Санат» для учителей в селе Сары-Ой и встретился с отдыхающими педагогами. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, глава государства отметил, что уделяется особое внимание сфере образования и улучшению социально-экономического положения трудящихся.

«Садыр Жапаров сообщил, что будут использованы все возможности для улучшения инфраструктуры оздоровительного центра и полного использования его потенциала за счет пристройки к пансионату дополнительного корпуса на 1 тысячу мест», — отметили в ведомстве.

Глава КР подчеркнул, что сфера образования останется приоритетным направлением государственной политики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240882/
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