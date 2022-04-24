25 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек

9.30-17.30 — 6-й микрорайон, 11, 16, 17, 18, жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чункургак, Сатыбалдиева);

9.00-17.00 — село Чон-Арык (проспект Айтматова, улицы Северная, Семетей, 50 лет Победы, Ульяновская, Восточная, переулок Шушенский), отрезки улиц Толстого, Лествующих, Мурманской, Фрунзе, Садыгалиева, Дэна Сяопина, Владимирской, Тоголока Молдо, Лумумбы , Профсоюзной, улица Абдрахманова, 4, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан,Камбар-Ата);

10.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ырчы уул, Эр Табылды, Таалай, Манасчи, Бакай-Ата, Сыргак);

9.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Куренкеева, Маяковского, село Нижняя Ала-Арча (улица Новая, переулок Средний), жилмассивы «Ак-Бата», «Алтын-Казык».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Восток (улицы Курманбек, Сейтек, Семетей), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Кирова, Мичурина, Чапаева, Восточная, Северная, Калинина, 8 Марта, Комсомольская, 9 Мая, Луганская, Пионерская, Мамыркалиева, Чкалова), Гроздь (улицы Садовая, Гроздинская, Пятилетка, Верхние Ат-Башы, Мелиораторов, Барак, Заводская), Берлик (улица Новая), Беш-Кунгей, Таш-Дебе (улица Больничная), Кой-Таш (улицы Ракишева, Аблесова, Новая, Кул у. Кытай);

Сокулукский РЭС

9.00-16.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Средняя, Заводская, Черемушки, Школьная, Широкая);

9.30-17.00 — села Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Тимирязева, Ленина, Чмыря);

9.00-17.00 — села Учкун (улицы Береговая, Пионерская, Осмонбека), Саз (улицы Свободы, Дунганская, Ынтымак, Веселая, Набережная, Бекбалаева, переулки Свободы, Бозжигит, дачи «Ландыш», «Эдельвейс», «Строитель»), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Ден-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Жаны Турмуш, Бира), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новопавловка (частично);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная), Петровка (улицы Заводская, Советская, Искра, Колхозная, Курчатова, Колхозная), Ак-Суу (улицы Водянная, Центральная, 1 Мая, Гоголя), Беловодское (улицы Луговая, Колхозная, Курчатова, Фрунзе, Калинина, Шевченко, Пушкина, Степаненко, переулок Советский), Искра;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Комсомольская, Подгорная, Верхняя, Советская, Скупченко), Тельман (улица Шаймат);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Школьная, Калинина, Кавказская), Сосновка (улицы Набережная, Первомайская, Центральная, дома МИС-ДЭУ, дачи «Дильшес»), город Кара-Балта (улицы Пограничная, Кирова, Заводская, Токтогула, Новороссийская, Шопокова, Маркса, Серкибаева, Целинная, Матросова, Морозова, Тоголока Молдо, Топографическая, Ленина, Спортивная, Тельмана), Талды-Булакское ущелье;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — город Кант (2-й микрорайон, 4-6, 9, 16-18, 18а, 21, 32), села Бирдик (улица Красный Милянтан);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пролетарская, Фурманова, Ленина, Токмакская), Жетиген (улицы Токтогула, Жетиген), Буденовка (улица Строительная);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (1-й микрорайон, 21, Куйбышева, Родниковая, Болеболаева);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (улицы Космонавтов, Западная), село Чым-Коргон (улица Казакбаева).

3 Иссык-Кульская область