25 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.30-17.30 — 6-й микрорайон, 11, 16, 17, 18, жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чункургак, Сатыбалдиева);
- 9.00-17.00 — село Чон-Арык (проспект Айтматова, улицы Северная, Семетей, 50 лет Победы, Ульяновская, Восточная, переулок Шушенский), отрезки улиц Толстого, Лествующих, Мурманской, Фрунзе, Садыгалиева, Дэна Сяопина, Владимирской, Тоголока Молдо, Лумумбы , Профсоюзной, улица Абдрахманова, 4, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан,Камбар-Ата);
- 10.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ырчы уул, Эр Табылды, Таалай, Манасчи, Бакай-Ата, Сыргак);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Куренкеева, Маяковского, село Нижняя Ала-Арча (улица Новая, переулок Средний), жилмассивы «Ак-Бата», «Алтын-Казык».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Восток (улицы Курманбек, Сейтек, Семетей), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Кирова, Мичурина, Чапаева, Восточная, Северная, Калинина, 8 Марта, Комсомольская, 9 Мая, Луганская, Пионерская, Мамыркалиева, Чкалова), Гроздь (улицы Садовая, Гроздинская, Пятилетка, Верхние Ат-Башы, Мелиораторов, Барак, Заводская), Берлик (улица Новая), Беш-Кунгей, Таш-Дебе (улица Больничная), Кой-Таш (улицы Ракишева, Аблесова, Новая, Кул у. Кытай);
Сокулукский РЭС
- 9.00-16.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Средняя, Заводская, Черемушки, Школьная, Широкая);
- 9.30-17.00 — села Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Тимирязева, Ленина, Чмыря);
- 9.00-17.00 — села Учкун (улицы Береговая, Пионерская, Осмонбека), Саз (улицы Свободы, Дунганская, Ынтымак, Веселая, Набережная, Бекбалаева, переулки Свободы, Бозжигит, дачи «Ландыш», «Эдельвейс», «Строитель»), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Ден-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Жаны Турмуш, Бира), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новопавловка (частично);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная), Петровка (улицы Заводская, Советская, Искра, Колхозная, Курчатова, Колхозная), Ак-Суу (улицы Водянная, Центральная, 1 Мая, Гоголя), Беловодское (улицы Луговая, Колхозная, Курчатова, Фрунзе, Калинина, Шевченко, Пушкина, Степаненко, переулок Советский), Искра;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Комсомольская, Подгорная, Верхняя, Советская, Скупченко), Тельман (улица Шаймат);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Школьная, Калинина, Кавказская), Сосновка (улицы Набережная, Первомайская, Центральная, дома МИС-ДЭУ, дачи «Дильшес»), город Кара-Балта (улицы Пограничная, Кирова, Заводская, Токтогула, Новороссийская, Шопокова, Маркса, Серкибаева, Целинная, Матросова, Морозова, Тоголока Молдо, Топографическая, Ленина, Спортивная, Тельмана), Талды-Булакское ущелье;
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — город Кант (2-й микрорайон, 4-6, 9, 16-18, 18а, 21, 32), села Бирдик (улица Красный Милянтан);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пролетарская, Фурманова, Ленина, Токмакская), Жетиген (улицы Токтогула, Жетиген), Буденовка (улица Строительная);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (1-й микрорайон, 21, Куйбышева, Родниковая, Болеболаева);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кемин (улицы Космонавтов, Западная), село Чым-Коргон (улица Казакбаева).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Пржевальского, Ленина, Бектенова, Либнехта, Ломоносова, Маркса, Туманова, Горького, Бейшеналиева, Крупская, Жамансариева, Пчеловодная, Асаналиева, Люксенбург, Гебзе, Кутманалиева, Гречко, Московская, Санташская, Кыдыраке, Кутманалиева, Бейшеналиевой, Фрунзенской, Торгоева, Шевченко, Валиханова, Промышленная, Торгоева, Фадеева, Тюпская, Шорукова, Куренкеева, Абдрахманова, Жусаева, новостройка Жаны-Арык, Удилова, Жалиля, Некрасова), села Маман, Уч-Кайнар, Отуз-Уул, Боконбаево , Талды-Суу, Токтоян, Чон-Тогузбай.