Афиша Бишкека на неделю: выставки, выступления артистов из Казахстана и России

26-29 апреля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке открыли Исторический музей.



Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

26-29 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-31 апреля. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

16 апреля — 2 мая. Персональная выставка Теймура Рустамова (Азербайджан)

Впервые в Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Теймура Рустамова. Зрители увидят его работы последних четырех лет.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14 апреля — 7 мая. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит живописные широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

19 апреля — 8 мая. Выставка «Весна. Мир. Кыргызстан»

Пройдут персональные выставки известных художников — графика, керамиста, ювелира, гончара, а также лучших графических работ студентов столичных вузов, готовящих дизайнеров разных направлений.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 апреля. Спектакль «В моем мире устроено так»

Спектакль основан на художественном сплаве элементов документального жанра и игровой театральной формы. Четыре героини спектакля, подруги-феминистки, повествуют об истории Рамиса, молодого человека из ультрапатриотической группировки, и девушки по имени Жаныл из Феминистского сообщества, взяв за основу историю Ромео и Джульетты. Регистрация на сайте.

«Мастерская 705», 18.00.

27-29 апреля. Музыкальные вечера в Малахитовом зале

В ближайшую неделю зрителей ждут большой гала-концерт с участием зарубежных артистов, концерты солистов оперы, а также симфоническая поэма для чтеца и оркестра, 18.00.

Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Фото Эркина Болжурова. В Театре оперы и балета открылся сезон музыкальных вечеров

28 апреля. Музыкально-драматический спектакль «Признание»

В ролях российские актеры театра и кино Александр Балуев, Мария Иващенко, Глеб Матвейчук.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

29 апреля. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

29 апреля. Классический концерт

Прозвучат произведения великих композиторов европейской музыки, таких как Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Сезар Франк. Участники — Народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев (скрипка), а также приглашенный гость из Казахстана — Заслуженный деятель РК Арман Тлеубергенов (фортепиано).

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

29 апреля. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.