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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

NHC призывает власти Кыргызстана прекратить преследование журналистов Next TV

Норвежский Хельсинкский комитет (Norwegian Helsinki Committee — NHC) призывает власти Кыргызстана прекратить уголовное преследование телеканала Next TV и освободить его директора Таалая Дуйшембиева из-под стражи. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Возбуждение уголовных дел против СМИ за законную журналистскую деятельность является неприемлемым посягательством на свободу прессы в Кыргызстане, говорится в тексте.

«Мы требуем, чтобы власти Кыргызстана немедленно сняли обвинения, освободили Дуйшембиева и отменили закрытие Next TV», — сказал генеральный секретарь комитета Гейр Хеннеланд.

3 марта задержан и водворен на два месяца в СИЗО ГКНБ директор телеканала Next TV Таалай Дуйшенбиев по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды (розни)». По версии следствия, телеканал, используя ресурсы в соцсетях, распространяет ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины. В качестве источника СМИ сослалось на бывшего руководителя КНБ Казахстана.

Фонд расследовательской журналистики призывает прекратить давление на СМИ. Омбудсмен просит ГКНБ и судебные органы уважать свободу журналистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229558/
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