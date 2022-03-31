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Общество

В Бишкеке заявили о создании новой оппозиции. Будут развивать демократию

В Бишкеке в сквере имени Максима Горького проходит презентация оппозиционного движения «Кыргызстан бириккен демократиялык кыймылы» («Объединенное демократическое движение Кыргызстана»).

В него вошли активисты, представители политических партий, например, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова, бывшие чиновники Бектур Асанов, Мамбетжунус Абылов, экс-депутат Равшан Джеенбеков и простые граждане. Они заявляют, что движение намерено бороться с несправедливыми действиями властей.

Собравшиеся десять человек единогласно поддержали создание оппозиции и поставили подписи.

Заявлено, что у нового движения четыре главные цели — восстановление демократических институтов и ценностей, создание справедливой правовой системы, разработка антикризисной экономической программы и борьба с бедностью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229212/
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