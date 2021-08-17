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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». В Бишкеке экоактивисты вновь вышли на пикет к посольству США

В Бишкеке экоактивисты вновь вышли на акцию к посольству США. Они хотят добиться справедливого решения в суде в Нью-Йорке, где сегодня начинается судебный процесс между властями Кыргызстана и канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc.

«Centerra должна ответить перед законом за складирование отходов на ледниках, уничтожение ледников Лысый и Давыдов, халатное отношение к перевозке опасных химических веществ. Из-за аварии в ущелье Барскоон скончались больше 19 человек, более 66 стали инвалидами, более 2 тысяч пострадали. Мировая общественность должна знать, что они превратили наши ледники в свалку. Суд Нью-Йорка должен учесть эти факты и принять справедливое решение», — сказала одна из организаторов акции Канышай Рысбекова.

Отметим, экоактивисты накануне уже выходили на пикет к посольству США. Затем они прошли мирным маршем до парка «Ынтымак» и записали видеообращение.

Напомним, 16 мая Centerra Gold Inc. инициировала арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана — после принятия закона, позволившего ввести внешнее управление на руднике «Кумтор».

Позже Centerra Gold Inc. — «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд Южного округа Нью-Йорка. 7 июля Centerra Gold Inc. выдвинула исковые требования в отношении ОАО «Кыргызалтын», крупнейшего акционера «Центерры». Сегодня состоится первое заседание суда по этому вопросу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204166/
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