Логистический центр Silk Way обещают открыть 31 августа

Председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков ознакомился с ходом строительства нового логистического центра Silk Way в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, в ходе осмотра глава таможни отметил, что запуск этого национального проекта создаст благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности. Это непосредственно способствует повышению экономического потенциала и развития страны в части международной торговли и товарооборота.

Сообщается, что логистический центр станет многофункциональным, где будут централизованы таможенные брокеры и складские помещения, то есть бизнесмены и участники ВЭД смогут получать все услуги в одном месте, по принципу единого окна, что намного облегчит ведение их работы. «Это, соответственно, увеличит поступления денежных средств в государственную казну, отметил председатель Таможенной службы Самат Исабеков, добавив, что с началом работы данного национального проекта функционирование терминалов «ЮниЛаб» и «БТС» будет остановлено», — говорится в сообщении.

Открытие крупного национального индустриального парка планируется 31 августа в честь 30-летия независимости Кыргызстана.