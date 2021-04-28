Сытый голодного не разумеет, или О бедном чиновнике замолвите слово

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев хочет, чтобы сотрудникам надзорного органа повысили зарплату. Он посетовал, что его оклад как главы ведомства всего 28 тысяч сомов, а обычные сотрудники в регионах получают лишь 15 тысяч. 24.kg поинтересовалось у обличенных властью кыргызстанцев их ежемесячными доходами.

Чем довольствуется генпрокурор

По мнению Курманкула Зулушева, прокуроры живут на чуть ли не нищенскую зарплату.

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У главы надзорного органа, по его утверждению, оклад всего 28 тысяч сомов.

Но Курманкул Зулушев не упомянул, что как высшее должностное лицо в прокурорской иерархии имеет звание государственного советника юстиции I класса. За это ему по закону доплачивают 1 тысячу 800 сомов в месяц.

Всем сотрудникам прокуратуры предусмотрены также надбавки за звание (советника юстиции) и секретный характер работы. Оклад, по данным Минюста, увеличивается на 25 процентов. То есть к 28 тысячам сомов ежемесячно добавляется еще 7 тысяч «за секретность».

Получается, что генеральный прокурор получает как минимум 36 тысяч 800 сомов в месяц.

А еще есть надбавки за выслугу лет и множество других выплат, существенно увеличивающих месячную зарплату. Не зря выпускники юридических факультетов все как один стремятся работать в прокуратуре.

Конечно, для генерального прокурора это мизер, ведь в недалеком прошлом Курманкул Зулушев работал депутатом парламента. В 2018 году, например, его доход составил 3 миллиона 227 тысяч 416 сомов.

То есть в месяц Курманкул Зулушев, будучи депутатом, получал 268 тысяч 951 сом.

На что живет премьер-министр

Заработную плату премьер-министра Улукбека Марипова в пресс-службе кабмина не разглашают.

Из его последней декларации известно, что Улукбек Марипов является крупным землевладельцем.

У премьера в собственности пять участков земли сельхозназначения и три приусадебных хозяйства. У него также есть лошади, мелкий рогатый скот и фургоны. А накоплений нет. Он живет, судя по отчету, на одну зарплату.

За 2018 год чиновник заработал 1 миллион 831 тысячу 651 сом. Тогда он занимал должность председателя Счетной палаты.

Кто кому помогает

Главе Госкадровой службы Абдырахману Маматалиеву начисляется оклад в размере 25 тысяч 955 сомов. Зарплата чиновника с учетом всех надбавок за классный чин и выслугу лет составляет 42 тысячи.

Абдырахман Маматалиев сообщил, что на жизнь не жалуется. По его словам, дети выросли и помогают родителям.

«Мы с супругой живем вдвоем. Она тоже работает на госслужбе. Часть своей зарплаты я отдаю ей. Дети зарабатывают сами. Например, у дочери есть свой бизнес, она нам помогает. Младший сын по специальности юрист, он работает в регионе. Он единственный, кому мы материально помогаем», — сказал чиновник.

Еще один сын директора ГКС Марлен Маматалиев является депутатом парламента.

Зарплату жене, кофе себе

Зарплата депутата Зарылбека Рысалиева — 40 тысяч сомов. Еще генерал-майор милиции получает пенсию в размере 27 тысяч 299 сомов.

«Я тоже гражданин, и меня тоже заботят проблемы населения — цены на продукты, зарплаты госслужащих. Свою зарплату и пенсию отдаю супруге, она уже распределяет, куда и на что тратить деньги», — сказала Зарылбек Рысалиев.

Еще один нардеп Дастан Бекешев получает зарплату в 50 тысяч сомов. Депутат признался, что, как и любому человеку, ему хотелось бы зарабатывать больше. Однако повышения зарплаты нардеп просить не станет.

«Требовать повышения зарплаты себе — глупо и неправильно. Все видят, в каком состоянии бюджет и как живет простой народ. Зарплату трачу на себя и семью», — отметил Дастан Бекешев.

Помимо зарплаты, депутатам отдельно выделяются 40 тысяч сомов на бензин, канцелярские товары. Дастан Бекешев

Стыдно без машины

Депутат владеет ОсОО «Беш-Сары» с уставной долей 100 процентов, а живет народный избранник, судя по отчету, в маленькой квартире площадью 39,81 квадратных метра.

Самый «стыдливый» депутат парламента, если верить декларации, своей машины не имеет.

В 2018 году депутат заработал 789 тысяч 537 сомов. В месяц он получал 65 тысяч 794 сома.

«Бедные» министры

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев считает, что его зарплата в 20 тысяч сомов по сравнению с другими медиками вполне приличная.

«Оказывается, при начислении зарплаты учитывается стаж работы на госслужбе. Я ни дня там не проработал. В среднем врачи получают 8 тысяч, поэтому я считаю свою зарплату вполне нормальной», — сказал глава Минздрава.

Семья министра состоит из четырех человек. Старший сын, по его признанию, занимается бизнесом — строит дома на Иссык-Куле для туристов.

Моя жена преподает музыку. С нами живет младший сын, ему 15 лет. Старший помогает нам. Алымкадыр Бейшеналиев

По данным сайта economist.kg, Алымкадыр Бейшеналиев числится директором ОсОО «Медфарминфо». Чиновник признался, что эта компания на самом деле журнал, редактором которого он когда-то был.

Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков зарабатывает 20 тысяч сомов. Он признался, что, помимо официальной зарплаты, имеет дополнительный доход.

Аскарбек Джаныбеков является учредителем крестьянского хозяйства «Рейна Кенч».

У министра обороны Таалайбека Омуралиева зарплата чуть больше 50 тысяч сомов. Сюда входят: должностной оклад, надбавки за воинское звание и выслугу лет, денежная компенсация взамен продовольственного пайка, надбавка за службу в Вооруженных силах с учетом ненормированности графика работы.

Таалайбек Омуралиев служил в Афганистане, а также участвовал в Баткенских событиях. Пенсия министру обороны начисляется отдельно.

А судьи кто?

Нынешний председатель Верховного суда Нургуль Бакирова в 2018 году заработала 9 миллионов 488 тысяч 398 сомов. Получается, что в месяц ее доход составил 790 тысяч 699 сомов.

Согласно декларации, ни глава Верховного суда, ни ее родственники недвижимостью и машинами не владеют.

Большинство опрошенных чиновников и депутатов признаются, что живут не только на зарплату. Стоит отметить, что все они получают отпускные в размере тройного оклада, несколько раз в год солидные премии, неплохие командировочные, когда отправляются за границу. Они ездят на дорогих авто, а их дети зачастую занимаются не только бизнесом, но и сидят в депутатских креслах. Жаловаться на жизнь при таком раскладе повода нет.