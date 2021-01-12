Загрязнение воздуха в Бишкеке. Переход на экологичное топливо снизит уровень

Использование экологичного топлива класса К4 и выше приведет к снижению вредных выбросов в атмосферу. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель ОФ «Зеленая энергетика» Анара Султангазиева.

По ее словам, смог в Бишкеке наблюдается круглогодично, но в теплое время года он не такой густой, как зимой, когда начинается отопительный сезон.

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«Мы его не видим так, как зимой, но запах гари в воздухе уже ощущаем круглогодично. От 60 процентов загрязнения воздуха идет от низкокачественного топлива», — отметила она.

Анара Султангазиева добавила, что один автомобиль, заправленный топливом класса К3 и ниже, выбрасывает серы столько же, сколько 50, заправленных К4 и выше.

«В 1 литре топлива К2 содержится 500 миллиграмм серы, а в К5 — 10 миллиграмм. Кроме того, некоторые недобросовестные нефтетрейдеры присадками поднимают октановое число топлива, но это не бензин, это сырье. Вот чем мы заправляем машины», — отметила она.

Напомним, что технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому, а также топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) на территории Кыргызстана вступил в силу с 12 августа 2019 года. Но коллегией ЕЭК устанавливается порядок применения каждого технического регламента, то есть определенный переходный период. Кыргызстан сразу взял отсрочку до 12 августа 2021-го.