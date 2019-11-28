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Общество
Сюжеты: Загрязнение воздуха в Бишкеке, Смог и вырубка деревьев в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 11 раз

Экологическое движение MoveGreen установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. 

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Данные на 9.30 28 ноября:

Превышение предельно допустимого уровня концентрации частиц PM2.5 наблюдается во всех районах столицы: 

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 10,1 раза: PM2.5 среднесуточный — 354 мкг/м³, на момент измерения — 208 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 11 раз: PM2.5 среднесуточный — 387 мкг/м³, на момент измерения —  114 мкг/м³;
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  • микрорайон «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 7 раз: PM2.5 среднесуточный — 260 мкг/м³, на момент измерения — 197 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 6,4 раза: PM2.5 среднесуточный — 225 мкг/м³, на момент измерения — 145 мкг/м³;
  • седьмой микрорайон. Уровень загрязнения превышен в 6,1 раза: PM2.5 среднесуточный — 215 мкг/м³, на момент измерения — 99 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно. 

На 9.00 индекс качества воздуха (AQI) в районе дипмиссии — 132 РМ2.5, концентрация PM2.5 на момент измерения — 52 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
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