В Бишкеке 3 ноября облачно. Воздух прогреется до +19 градусов. День уменьшился до 10 часов 14 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 – отрезки улиц Советской, Чокморова, Боконбаева, жилмассив «Колмо» (улицы Курулуш, Жаштык, Ганди, Можайского);
- 9.00-17.00 – улица Бозболток.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакль «Звериные истории» и сказку «Белоснежка и семь гномов»;
- на льду Бишкекского городского катка покажут балет «Лебединое озеро»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева представит спектакли «Кот в сапогах» и «Апата»;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Экмат Байбакпаев
Родился 3 ноября 1959 года в селе Сретенка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».
Руслан Кыдырмышев
Родился 3 ноября 1982 года. Президент Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF).
Памятные даты
На околоземную орбиту вышел «Спутник-2» с собакой Лайкой
Третьего ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту.
Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100–110 километров после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».
Несмотря на то что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости.
«Спутник-2» совершил 2 тысячи 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958 года.
Люди, которые меняли мир
Умер акын Калык Акиев
Умер 3 ноября 1953 года. Акын-импровизатор, комузист, народный артист Киргизской ССР (1939), член Союза писателей СССР (1938).
Родился в аиле Кулжыгач Тянь-Шаньской волости (ныне Нарынская область).
Произведения стали появляться на страницах периодической печати республики с 1933 года. А в 1936 издан поэтический сборник «Калыктын ырлары» («Стихи Калыка»). Со слов Калыка Акиева записаны и изданы народная сказка «Ач каришкир» («Голодный волк»), эпические поэмы «Курманбек», «Джаныш-Байиш» и другие.
Известно, что автор находился под сильным влиянием Токтогула Сатылганова, своего наставника. Токтогул и Калык нередко совершали «гастрольные» верховые поездки по аилам и выступали в айтышах.
В Бишкеке есть улица его имени.