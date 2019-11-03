00:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 ноября облачно. Воздух прогреется до +19 градусов. День уменьшился до 10 часов 14 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 – отрезки улиц Советской, Чокморова, Боконбаева, жилмассив «Колмо» (улицы Курулуш, Жаштык, Ганди, Можайского);
  • 9.00-17.00 – улица Бозболток.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакль «Звериные истории» и сказку «Белоснежка и семь гномов»;
  • на льду Бишкекского городского катка покажут балет «Лебединое озеро»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева представит спектакли «Кот в сапогах» и «Апата»;
  • мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Экмат Байбакпаев

Родился 3 ноября 1959 года в селе Сретенка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Руслан Кыдырмышев

Родился 3 ноября 1982 года. Президент Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF).

Памятные даты

На околоземную орбиту вышел «Спутник-2» с собакой Лайкой

РИА «Новости»
Фото РИА «Новости». Собака Лайка в контейнере второго советского искусственного спутника Земли

Третьего ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту.

Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100–110 километров после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».

Несмотря на то что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости.

«Спутник-2» совершил 2 тысячи 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958 года.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Калык Акиев

из интернета
Фото из интернета. Калык Акиев

Умер 3 ноября 1953 года. Акын-импровизатор, комузист, народный артист Киргизской ССР (1939), член Союза писателей СССР (1938).

Родился в аиле Кулжыгач Тянь-Шаньской волости (ныне Нарынская область).

Произведения стали появляться на страницах периодической печати республики с 1933 года. А в 1936 издан поэтический сборник «Калыктын ырлары» («Стихи Калыка»). Со слов Калыка Акиева записаны и изданы народная сказка «Ач каришкир» («Голодный волк»), эпические поэмы «Курманбек», «Джаныш-Байиш» и другие.

из интернета
Фото из интернета. Памятник Калыку Акиеву в Бишкеке

Известно, что автор находился под сильным влиянием Токтогула Сатылганова, своего наставника. Токтогул и Калык нередко совершали «гастрольные» верховые поездки по аилам и выступали в айтышах.

В Бишкеке есть улица его имени.
Ссылка:
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
В&nbsp;Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции В Бишкеке начала работать Патрульная служба милиции
В&nbsp;Бишкеке увеличили тарифы на&nbsp;холодную воду. Насколько больше придется платить В Бишкеке увеличили тарифы на холодную воду. Насколько больше придется платить
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора&nbsp;О! В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!
3 ноября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 ноября, суббота
21:27
Сколько времени подростку нужно для смартфона, чтобы не навредить здоровью
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 ноября: ожидаются дожди
18:30
3 ноября: где в Бишкеке отключат свет
18:14
Брат, Раим, коррупция. О чем говорили президент и СМИ год назад и сегодня
16:41
«Дордой» — 11-кратный чемпион Кыргызстана по футболу