В Бишкеке 3 ноября облачно. Воздух прогреется до +19 градусов. День уменьшился до 10 часов 14 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 – отрезки улиц Советской, Чокморова, Боконбаева, жилмассив «Колмо» (улицы Курулуш, Жаштык, Ганди, Можайского);

9.00-17.00 – улица Бозболток.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на выставки;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакль «Звериные истории» и сказку «Белоснежка и семь гномов»;

на льду Бишкекского городского катка покажут балет «Лебединое озеро»;

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева представит спектакли «Кот в сапогах» и «Апата»;

мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Экмат Байбакпаев

Родился 3 ноября 1959 года в селе Сретенка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Руслан Кыдырмышев

Родился 3 ноября 1982 года. Президент Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF).

Памятные даты

На околоземную орбиту вышел «Спутник-2» с собакой Лайкой

Фото РИА «Новости». Собака Лайка в контейнере второго советского искусственного спутника Земли

Третьего ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту.

Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100–110 километров после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».

Несмотря на то что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости.

«Спутник-2» совершил 2 тысячи 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958 года.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Калык Акиев

Фото из интернета. Калык Акиев

Умер 3 ноября 1953 года. Акын-импровизатор, комузист, народный артист Киргизской ССР (1939), член Союза писателей СССР (1938).

Родился в аиле Кулжыгач Тянь-Шаньской волости (ныне Нарынская область).

Произведения стали появляться на страницах периодической печати республики с 1933 года. А в 1936 издан поэтический сборник «Калыктын ырлары» («Стихи Калыка»). Со слов Калыка Акиева записаны и изданы народная сказка «Ач каришкир» («Голодный волк»), эпические поэмы «Курманбек», «Джаныш-Байиш» и другие.

Фото из интернета. Памятник Калыку Акиеву в Бишкеке

Известно, что автор находился под сильным влиянием Токтогула Сатылганова, своего наставника. Токтогул и Калык нередко совершали «гастрольные» верховые поездки по аилам и выступали в айтышах.

В Бишкеке есть улица его имени.