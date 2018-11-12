Пособие «балага суйунчу» планируют оформлять по принципу «единого окна». Об этом сообщил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе расширенного заседания комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

Он отметил, что правительство будет работать над цифровизацией системы социальной защиты и расширением спектра соцуслуг. Кроме того, продолжат оптимизацию механизмов социальных выплат и оказания адресной поддержки.

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«Пособие «балага суйунчу» планируется оформлять по принципу «единого окна», когда заявления от населения будут принимать органы Госрегистра вместе с оформлением свидетельства о рождении ребенка. Оформление «балага суйунчу» и перечисление денежных средств будет производиться в ускоренном режиме», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул необходимость развития востребованных видов социальных услуг, в том числе и механизмов адресной поддержки лицам с ОВЗ для их успешной социальной интеграции, создающей им равные возможности для реализации своего потенциала.