Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает радовать своих пользователей в честь своего 19-летия. Только 26, 27 и 28 апреля в мобильном приложении MegaPay действует специальная акция: повышенный кешбэк 19 процентов при оплате услуг кафе, досуга и развлечений.

Важно: кешбэк начисляется только при оплате с баланса телефона через QR-код MegaPay или напрямую в приложении MegaPay.



Полученные бонусы можно использовать для оплаты других услуг в приложении. Особенно удобно — бонусами можно оплачивать коммунальные услуги и транспорт.



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