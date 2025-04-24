12:03
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Бизнес

MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает радовать своих пользователей в честь своего 19-летия. Только 26, 27 и 28 апреля в мобильном приложении MegaPay действует специальная акция: повышенный кешбэк 19 процентов при оплате услуг кафе, досуга и развлечений.

Важно: кешбэк начисляется только при оплате с баланса телефона через QR-код MegaPay или напрямую в приложении MegaPay.

Полученные бонусы можно использовать для оплаты других услуг в приложении. Особенно удобно — бонусами можно оплачивать коммунальные услуги и транспорт.

Полный список партнеров и точек с кешбэком, а также подробные условия бонусной программы — в разделе «Бонусы» в MegaPay.

Совмещайте отдых и выгоду — оплачивайте в один клик и экономьте!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327153/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
SoftPOS от MegaPay для бизнеса: превратите смартфон в платежный терминал
MEGA в честь дня рождения объявляет скидки до 70 процентов на VIP-номера
Рекордный год для MEGA: трансформация в действии
Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
MEGA дарит подписку «Яндекс Плюс» на 90 дней БЕСПЛАТНО
Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!
Максимум выгоды для бизнеса — SmartPOS-терминал 3 в 1 от MegaPay
Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
Открытие ИП счета онлайн в MegaPay — быстро, удобно, без визита в банк
Популярные новости
Казахстан снова поднимает тарифы на&nbsp;железнодорожные перевозки Казахстан снова поднимает тарифы на железнодорожные перевозки
MEGA в&nbsp;честь дня рождения объявляет скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;VIP-номера MEGA в честь дня рождения объявляет скидки до 70 процентов на VIP-номера
KICB поддерживает участие женщин в&nbsp;цифровой экономике KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
Бизнес
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
Успейте подключиться до&nbsp;майских: семья всегда на&nbsp;связи и&nbsp;развлечений море! Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!
24 апреля, четверг
12:02
ГКНБ и прокуратура подали в суд на телеканал «Апрель» о закрытии ГКНБ и прокуратура подали в суд на телеканал «Апрель» о...
11:48
Балбак Тулобаев назвал обоснованными претензии к кабмину
11:41
Сын Рамзана Кадырова стал секретарем Совета безопасности Чечни. Ему 17 лет
11:26
МИД подтверждает задержание в Турции учителя из Кыргызстана
11:16
Нацбанк вновь предостерегает кыргызстанцев о новом виде мошенничества