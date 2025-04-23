Цифровая трансформация в Кыргызстане уже не мечта, а реальность, которая стала возможной благодаря работе команды «Межбанковского Процессингового Центра» — основного оператора взаимодействия ELQR и оператора НПС «Элкарт».

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Став одной из первых стран СНГ, запустивших масштабный страновой проект безналичных расчетов по QR-коду (ELQR), КР смогла объединить всех участников финансового рынка в единое цифровое пространство. Это вывело республику на совершенно новый уровень финансового взаимодействия — простого, безопасного и прозрачного. QR-платежи стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Они активно применяются в самых разных сферах — от оплаты товаров и услуг до получения государственных и социальных сервисов: коммунальные платежи, налоги, проезд, штрафы и многие другие услуги без очередей, лишних комиссий и визитов в различные учреждения.

Важно, что ELQR принимается по всей стране — от крупных городов до самых удаленных уголков. Все, что нужно, — это смартфон и доступ к любому банковскому приложению или электронному кошельку, поддерживающему ELQR. Такие технологии существенно экономят время, упрощают процессы и становятся все более доступными каждому.

Сегодня как никогда важно, чтобы представители малого и среднего бизнеса активнее подключались к системе QR-платежей. Это не только шаг в сторону удобства и прозрачности, но и возможность расширить клиентскую базу, упростить расчеты, повысить доверие со стороны покупателей.

Цифровые решения — это не про будущее, это про сегодня! И чем активнее бизнес начнет использовать современные инструменты, тем увереннее будет его рост, ведь QR-платежи — это не просто удобный способ оплаты. Это часть новой финансовой культуры Кыргызстана, в которой технологии работают на благо граждан, бизнеса и государства.

И команда ЗАО «МПЦ» продолжает развивать цифровые решения, которые делают нашу повседневную жизнь проще, технологичнее и свободнее!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.