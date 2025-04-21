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Бизнес

Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год

Микрокредитная компания UCH Сredit основана в 2010 году крупнейшим южнокорейским акционерным обществом UCH Partners. Основывая UCH Сredit, АО UCH Partners задалось целью создать современное финансовое учреждение, деятельность которого была бы направлена на осуществление доступных услуг по микрофинансированию для преодоления бедности, повышения уровня занятости, развития социальной и предпринимательской активности населения Кыргызской Республики.

Представляем структурированные сведения о финансовом положении, финансовых результатах деятельности, активах, обязательствах, капитале, доходах, расходах, прибыли и убытках нашей компании ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024-й. Информация полезна для широкого круга пользователей при принятии ими экономических решений.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ UCH CREDIT» ЗА 2024 ГОД

С полным отчетом о финансовой деятельности компании, а также с заключением аудита можно ознакомиться на сайте uch-credit.kg или в офисе фирмы по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Манасчи Сагынбая, 106, 4-й этаж, 412-й кабинет. 

Лицензия НБ КР № 305 от 6 августа 2010 года. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326768/
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