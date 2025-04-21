MEGA в честь дня рождения объявляет скидки до 70 процентов на VIP-номера

Государственный оператор сотовой связи MEGA отмечает свой 19-й день рождения и дарит абонентам уникальные скидки до 70 процентов на премиальные VIP-номера!

С 21 апреля по 11 мая 2025 года при подключении одного из тарифов линейки «Элдики + MegaTV» или «Специального предложения 500» у вас появляется уникальная возможность приобрести номер с запоминающейся комбинацией цифр по специальной цене.

Оформить покупку можно в любом центре продаж и обслуживания MEGA, у наших промоутеров, а также в коммерческом офисе (для корпоративных клиентов). Квалифицированные консультанты помогут подобрать идеальный номер для каждого клиента.

Не упустите шанс стать обладателем уникального номера по выгодной цене! Спешите воспользоваться предложением и отметить день рождения компании MEGA вместе с нами!

MEGA — пользуйтесь НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.