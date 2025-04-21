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Бизнес

KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике

Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк (KICB) выступил партнером форума «Цифровые навыки для всех. Новые лица», который состоялся 20 апреля в Бишкеке. Мероприятие было организовано общественным благотворительным фондом «Кыргыз Техновумен» при поддержке Министерства цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики и приурочено к Международному дню «Девушки в ИКТ», учрежденному Международным союзом электросвязи (ITU).

Форум собрал более 300 участников, включая представителей IT-компаний, образовательных учреждений, международных организаций, бизнес-сообщества и общественных инициатив из Кыргызстана и стран Центральной Азии. Основное внимание было сосредоточено на вопросах развития цифровых навыков у женщин и молодежи, участия женщин в STEM и цифровом предпринимательстве, а также инклюзивности и цифровой безопасности.

KICB активно внедряет цифровые решения, делая банковские услуги доступными, быстрыми и безопасными. Особое внимание уделяется поддержке женщин — как среди клиентов, так и внутри команды банка.

В партнерстве с ЕБРР KICB реализует программу «Мыкты Айым», направленную на поддержку женщин-предпринимательниц. Она сочетает финансовую поддержку и обучение, создавая возможности для устойчивого роста бизнеса. Приятно отметить, что более половины сотрудников KICB — это женщины, в том числе специалисты в области цифровых технологий. Это подтверждает, что участие женщин в развитии цифровой экономики не абстракция, а реальность.

Расширение доступа к цифровым знаниям, повышение грамотности в области данных и кибербезопасности — это вклад в общее будущее.

Лицензия НБ КР 046.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326590/
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